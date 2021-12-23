Новый кроссовер KIA Sportage пятого поколения появился на рынке Украины. Теперь японский автомобиль можно приобрести — представители бренда опубликовали характеристики и стоимость.

Так, размеры обновленного кроссовера увеличились — корпус теперь достигает длинны в 4 515 мм, а колесная база — 2 680 мм. Помимо параметров, в глаза бросается обновленный дизайн — решетку радиатора сделали шире, а светодиодные фары получили изгиб.

Салон также подогнали под современные стандарты новых авто — добавили сенсорную цифровую панель для более удобной навигации и настройки.

Автомобиль представили в нескольких комплектациях — Comfort, Prestige, Luxury и GT Line. На старте продаж в Украине покупателям предложат авто только с одним двигателем мощность в 156 л.с. и объемом в 2 литра. Пока доступен транспорт только с передним приводом — версия 4х4 появится позже.

За базовую версию Comfort украинцам придется заплатить от 644 тыс. грн. В нее входят 17-дюймовые диски, системы EBS и ABS, помощник удержания полосы, подогрев руля и сидений, камеру заднего вида. Если выбрать модификацию с автоматом — цена вырастет до 686 тыс. грн.

Опция Prestige доступна только с автоматической КПП, климат-контролем и парктрониками — все это обойдется в 726 тыс. грн.

Версия Luxury также предлагает больший дисплей и адаптивные фары. Цена — от 899 тыс. грн.

Самая мощная версия GT-Line стартует от 1,05 млн грн. В модификацию добавили кожаный салон, бесключевой доступ, настройка сидений с помощью электроники и другие современные функции.