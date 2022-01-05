В 2022 году в Украину может вернуться обязательный техосмотр авто. Так, изменения в законе могут вступить в силу уже до сентября.

Для нашей страны это не новшество — подобная практика существовала до 2011 года. Причиной отмены стали коррупционные схемы, которые свели к нулю весомость талона ТО. Но проверку состояния транспорта оставили для автобусов и транспорта для перевозок пассажиров и грузов.

Когда будет техосмотр в Украине в 2022 году, для чего он нужен и кого коснутся изменения — читайте в материале Фактов ICTV.

Для чего нужен обязательный техосмотр 2022

Сейчас государство предпринимает шаги для внедрения обязательного техосмотра для всех авто. В первую очередь это нужно для дальнейшей интеграции с ЕС — чтобы соответствовать требованиям. Под действие изменений попадет весь транспорт — легковые и грузовые авто, и даже прицепы. Еще в сентябре ЕС призвал Украину внести изменения в закон: транспорт должен отвечать не только техническим стандартам, но и экологическим. Соответствующий проект постановления размещен на сайте МВД.

Чиновники уверяют — внедрение новых норм позволит сократить смертность в ДТП на 30% на протяжении последующих четырех лет. Также улучшится общее состояние автомобилей и уменьшится их пагубное влияние на окружающую среду.

Кого коснется обязательный техосмотр 2022

Закон подразумевает прохождение осмотра всех транспортных средств, которые передвигаются по общим дорогам. Речь идет не только о легковых авто, но и про мопеды и мотоциклы.

Напомним, что уже с 12 ноября 2021 года на дорогах Украины появились новые диагностические станции для техосмотра автомобилей. Они могут остановить транспорт, который используется для получения прибыли. Автомобиль могут проверить на соответствие стандартам прямо на месте остановки.

Где проходить обязательный техосмотр 2022

Техосмотр нужно проходить только на сертифицированных СТО. Весь процесс должны проводить специалисты, которые после этого выдадут специальный документ. Еще летом в МВС прокомментировали ситуацию — талоны будут электронными. Будет ли система связана с государственным электронным сервисом Дія — неизвестно.

Согласно законопроекту Мининфраструктуры, процесс осмотра будет занимать около часа, с фото и видеофиксацией на каждом этапе процесса — для предупреждения коррупции.

Проблемы могут появиться даже на этом этапе — сейчас центров сертификации гораздо меньше, чем нужно. Это может создать огромные очереди после принятия закона. Специалисты наверняка будут осматривать транспорт менее качественно, чтобы справляться с потоком клиентов.

Цены за обязательный техосмотр

Сейчас средняя цена одного ТО — 1000 грн, и есть вероятность существенного подорожания данной услуги, учитывая ее будущую востребованность. По данным экспертов украинского авторынка, средний возраст машин украинцев — 19 лет. Все они будут обязаны проходить ТО каждый год, не говоря уже об исправлениях модификаций, таких как срезанные катализаторы.

Стоит напомнить, что помимо соответствия техническим стандартам, автомобили должны подходить под требования и с экологической точки зрения.

Для многих украинцев как раз последнее станет проблемой — огромное количество так называемых евроблях не смогут пройти осмотр. В европейских странах такие автомобили и вовсе запрещены для использования.

Штрафы за непрохождение ТО

Многие украинцы могут подумать, что платить штраф гораздо дешевле, чем покупать новый автомобиль или обновлять компоненты для нынешнего. Однако наказания не позволят украинцам пользоваться лазейками.

Штраф за просроченный техосмотр подразумевает выплату в размере 3 400 грн. Ранее за такое нарушение изымали 340 грн.

Если водителя еще раз поймают на таком правонарушении — обяжут заплатить 17 тыс. грн. Наказания подготовили и для тех, кто незаконно проверяет авто на соблюдение технических характеристик — до 34 тыс. грн.

В 2022 году будут и другие изменения, которые коснутся транспорта — умных камер для автофиксации ДТП станет больше, штрафы будут жестче, а процесс получения водительского удостоверения упростят. Какие изменения коснутся украинских водителей в 2022 году — читайте на Фактах ICTV.