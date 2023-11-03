Що змінилося для українських водіїв у 2023 році. Про основні нововведення та нові правила ПДР 2023 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

З метою наблизити Правила дорожнього руху в Україні до євростандартів уряд вніс до них низку суттєвих змін. Зміни зафіксовані в постановах Кабміну №1105, №1128, №1306 про ПДР. Про це повідомила Патрульна поліція України.

Як змінилося використання ходових вогнів за містом у 2023 році

Раніше з 1 жовтня до 30 травня українські водії були зобов’язані поза населеними пунктами їхати з увімкненим ближнім світлом фар або габаритними вогнями в будь-який час доби. Тепер, за рішенням КМУ, ця норма діятиме постійно, незалежно від сезону. Річ у тім, що, за даними Патрульної поліції, завдяки цьому кількість ДТП знизилася на 10-15%. Правило діє з 25 жовтня 2023 року.

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Новий знак і термін для навчальних транспортних засобів

Також змінилася термінологія і зовнішній вигляд значків для навчальних транспортних засобів:

термін “Учбовий транспортний засіб” було виправлено на “Навчальний транспортний засіб”, щоб уточнити термінологію в ПДР;

літеру “У” на знаку для транспортних засобах, що використовуються для навчання водіїв, замінено чорною літерою “Н” на білому тлі всередині червоного трикутника.

Ці зміни ПДР набудуть чинності через у квітні 2024 року. Відтермінування на 6 місяців передбачено для того, щоб за цей час впровадити зміни правил на практиці.

Перевезення дітей за ПДР у 2023 році

Крім того, уряд посилив правила щодо перевезення дітей. Тепер діють такі норми:

дитину зростом до 150 см обов’язково перевозять в автомобілі у спеціальному автокріслі з ременями безпеки;

дітям зростом до 150 см категорично заборонено їхати на задньому сидінні мопедів і мотоциклів.

Також рішенням КМУ передбачено низку винятків, які стосуються:

автобусів, які здійснюють регулярні, регулярні спеціальні та нерегулярні пасажирські перевезення за умови їхнього руху згідно зі встановленими швидкісними нормами;

санітарних автомобілів спеціального призначення швидкої медичної допомоги;

Також до списку винятків внесено транспортні засоби оперативного призначення таких служб:

Міністерства оборони,

Міністерства внутрішніх справ,

Національної поліції,

Державної служби з надзвичайних ситуацій,

Державної прикордонної служби,

Служби безпеки,

Управління державної охорони.

Ці норми діють, якщо представники зазначених відомств виконують термінові службові завдання. Зміни правил перевезення дітей набули чинності 25 жовтня 2023 року.

Заборона стоянки на автомагістралях поза спеціальними зонами

Також тепер Правилами дорожнього руху встановлено розширене маркування для зон на автомагістралях, у яких дозволяється стоянка.

Йдеться про такі дорожні знаки:



5.42.1 – Місце для стоянки;



5.42.2 – Місце для стоянки поблизу зупинок маршрутних транспортних засобів;



5.42.3 – Місце для стоянки для розвантаження або завантаження;

5.43 – Зона стоянки;



6.15 – Місце відпочинку.



Нові правила передбачають заборону стоянки транспортних засобів на автомагістралях у місцях, де немає відповідного знака. Зміни ПДР щодо стоянки діють з 25 жовтня 2023 року.