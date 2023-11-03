Что изменилось для украинских водителей в 2023 году. Об основных нововведениях и новых правилах ПДД 2023 – читайте в материале Фактов ICTV.

С целью приблизить Правила дорожного движения в Украине к евростандартам правительство внесло в них ряд существенных изменений. Изменения зафиксированы в постановлениях Кабмина №1105, №1128, №1306 о ПДД. Об этом сообщила Патрульная полиция Украины.

Как изменилось использование ходовых огней за городом в 2023 году

Ранее с 1 октября 30 мая украинские водители были обязаны вне населенных пунктов ехать с включенным ближним светом фар либо габаритными огнями в любое время суток. Теперь, по решению КМУ, эта норма будет действовать постоянно вне зависимости от сезона. Дело в том, что, по сведениям Патрульной полиции, благодаря этой мере количество ДТП снизилась на 10-15%. Правило действует с 25 октября 2023 года.

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Новый знак и термин для учебных транспортных средств

Также изменилась терминология и внешний вид значков для учебных транспортных средств:

термин “Учбовий транспортний засіб” был исправлен на “Навчальний транспортний засіб”, чтобы уточнить терминологию в ПДД;

буква “У” на знаке для транспортных средствах, используемых для обучения водителей, заменена черную буквой “Н” на белом фоне внутри красного треугольника.

Эти изменения ПДД вступят в силу через в апреле 2024 года. Отсрочка на 6 месяцев предусмотрена для того, чтобы за это время внедрить изменения правил на практике.

Перевозка детей по ПДД в 2023 году

Кроме того, правительство ужесточило правила относительно перевозки детей. Теперь действуют такие нормы:

ребенок ростом до 150 см должен обязательно перевозиться в автомобиле в специальном автокресле с ремнями безопасности;

детям ростом до 150 см категорически запрещено ехать на заднем сиденье мопедов и мотоциклов.

Также решением КМУ предусмотрен ряд исключений, которые касаются:

автобусов, которые осуществляют регулярные, регулярные специальные и нерегулярные пассажирские перевозки при условии их движения согласно установленным скоростным нормам;

санитарные автомобили специального назначения скорой медицинской помощи;

Также в список исключений внесены транспортные средства оперативного назначения следующих служб:

Министерства обороны,

Министерства внутренних дел,

Национальной полиции,

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,

Государственной пограничной службы,

Службы безопасности,

Управления государственной охраны.

Эти нормы действуют, если представители указанных ведомств выполняют срочные служебные задания.

Изменения правил перевозки детей вступили в силу 25 октября 2023 года.

Запрет стоянки на автомагистралях вне специальных зон

Также теперь Правилами дорожного движения установлена расширенная маркировка для зон на автомагистралях, в которых разрешается стоянка.

Речь идет о таких дорожных знаках:



5.42.1 – Место для стоянки;





5.42.2 – Место для стоянки вблизи остановок маршрутных транспортных средств;





5.42.3 – Место для стоянки для разгрузки либо загрузки;





5.43 – Зона стоянки;





6.15 – Место отдыха.

Новые правила предусматривают запрет стоянки транспортных средств на автомагистралях в местах, где нет соответствующего знака. Изменения ПДД относительно стоянки действуют с 25 октября 2023 года.