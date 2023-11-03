Что изменилось для украинских водителей в 2023 году. Об основных нововведениях и новых правилах ПДД 2023 – читайте в материале Фактов ICTV.
С целью приблизить Правила дорожного движения в Украине к евростандартам правительство внесло в них ряд существенных изменений. Изменения зафиксированы в постановлениях Кабмина №1105, №1128, №1306 о ПДД. Об этом сообщила Патрульная полиция Украины.
Как изменилось использование ходовых огней за городом в 2023 году
Ранее с 1 октября 30 мая украинские водители были обязаны вне населенных пунктов ехать с включенным ближним светом фар либо габаритными огнями в любое время суток. Теперь, по решению КМУ, эта норма будет действовать постоянно вне зависимости от сезона. Дело в том, что, по сведениям Патрульной полиции, благодаря этой мере количество ДТП снизилась на 10-15%. Правило действует с 25 октября 2023 года.
Новый знак и термин для учебных транспортных средств
Также изменилась терминология и внешний вид значков для учебных транспортных средств:
- термин “Учбовий транспортний засіб” был исправлен на “Навчальний транспортний засіб”, чтобы уточнить терминологию в ПДД;
- буква “У” на знаке для транспортных средствах, используемых для обучения водителей, заменена черную буквой “Н” на белом фоне внутри красного треугольника.
Эти изменения ПДД вступят в силу через в апреле 2024 года. Отсрочка на 6 месяцев предусмотрена для того, чтобы за это время внедрить изменения правил на практике.
Перевозка детей по ПДД в 2023 году
Кроме того, правительство ужесточило правила относительно перевозки детей. Теперь действуют такие нормы:
- ребенок ростом до 150 см должен обязательно перевозиться в автомобиле в специальном автокресле с ремнями безопасности;
- детям ростом до 150 см категорически запрещено ехать на заднем сиденье мопедов и мотоциклов.
Также решением КМУ предусмотрен ряд исключений, которые касаются:
- автобусов, которые осуществляют регулярные, регулярные специальные и нерегулярные пассажирские перевозки при условии их движения согласно установленным скоростным нормам;
- санитарные автомобили специального назначения скорой медицинской помощи;
Также в список исключений внесены транспортные средства оперативного назначения следующих служб:
- Министерства обороны,
- Министерства внутренних дел,
- Национальной полиции,
- Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,
- Государственной пограничной службы,
- Службы безопасности,
- Управления государственной охраны.
Эти нормы действуют, если представители указанных ведомств выполняют срочные служебные задания.
Изменения правил перевозки детей вступили в силу 25 октября 2023 года.
Запрет стоянки на автомагистралях вне специальных зон
Также теперь Правилами дорожного движения установлена расширенная маркировка для зон на автомагистралях, в которых разрешается стоянка.
Речь идет о таких дорожных знаках:
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- 5.42.1 – Место для стоянки;
- 5.42.1 – Место для стоянки;
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- 5.42.2 – Место для стоянки вблизи остановок маршрутных транспортных средств;
- 5.42.2 – Место для стоянки вблизи остановок маршрутных транспортных средств;
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- 5.42.3 – Место для стоянки для разгрузки либо загрузки;
- 5.42.3 – Место для стоянки для разгрузки либо загрузки;
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- 5.43 – Зона стоянки;
- 5.43 – Зона стоянки;
- 6.15 – Место отдыха.
Новые правила предусматривают запрет стоянки транспортных средств на автомагистралях в местах, где нет соответствующего знака. Изменения ПДД относительно стоянки действуют с 25 октября 2023 года.