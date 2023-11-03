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Новые правила ПДД в 2023 году: что изменилось

3 ноября 2023, 09:57
Ирина Игнатова редакторка ленты
Авто, водій, транспорт
Источник: Pexels

Что изменилось для украинских водителей в 2023 году. Об основных нововведениях и новых правилах ПДД 2023 – читайте в материале Фактов ICTV.

С целью приблизить Правила дорожного движения в Украине к евростандартам правительство внесло в них ряд существенных изменений. Изменения зафиксированы в постановлениях Кабмина №1105, №1128, №1306 о ПДД. Об этом сообщила Патрульная полиция Украины.

Как изменилось использование ходовых огней за городом в 2023 году 

Ранее с 1 октября 30 мая украинские водители были обязаны вне населенных пунктов ехать с включенным ближним светом фар либо габаритными огнями в любое время суток. Теперь, по решению КМУ, эта норма будет действовать постоянно вне зависимости от сезона. Дело в том, что, по сведениям Патрульной полиции, благодаря этой мере количество ДТП снизилась на 10-15%. Правило действует с 25 октября 2023 года.

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Новый знак и термин для учебных транспортных средств

Также изменилась терминология и внешний вид значков для учебных транспортных средств:

  • термин “Учбовий транспортний засіб” был исправлен на “Навчальний транспортний засіб”, чтобы уточнить терминологию в ПДД;
  • буква “У” на знаке для транспортных средствах, используемых для обучения водителей, заменена черную буквой “Н” на белом фоне внутри красного треугольника.

знак навчального транспортного засоба

Эти изменения ПДД вступят в силу через в апреле 2024 года. Отсрочка на 6 месяцев предусмотрена для того, чтобы за это время  внедрить изменения правил на практике.

Перевозка детей по ПДД в 2023 году

Кроме того, правительство ужесточило правила относительно перевозки детей. Теперь действуют такие нормы:

  • ребенок ростом до 150 см должен обязательно перевозиться в автомобиле в специальном автокресле с ремнями безопасности;
  • детям ростом до 150 см категорически запрещено ехать на заднем сиденье мопедов и мотоциклов. 

Также решением КМУ предусмотрен ряд исключений, которые касаются:

  • автобусов, которые осуществляют регулярные, регулярные специальные и нерегулярные пассажирские перевозки при условии их движения согласно установленным скоростным нормам;
  • санитарные автомобили специального назначения скорой медицинской помощи;

Также в список исключений внесены транспортные средства оперативного назначения следующих служб:

  • Министерства обороны, 
  • Министерства внутренних дел, 
  • Национальной полиции, 
  • Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 
  • Государственной пограничной службы, 
  • Службы безопасности,
  • Управления государственной охраны.

Эти нормы действуют, если представители указанных ведомств выполняют срочные служебные задания.

Изменения правил перевозки детей вступили в силу 25 октября 2023 года.

Запрет стоянки на автомагистралях вне специальных зон

Также теперь Правилами дорожного движения установлена расширенная маркировка для зон на автомагистралях, в которых разрешается стоянка. 

Речь идет о таких дорожных знаках:

    • 5.42.1 – Место для стоянки;
      Знак 5.42.1
    • 5.42.2 – Место для стоянки вблизи остановок маршрутных транспортных средств;
      знак 5.42.2
    • 5.42.3 – Место для стоянки для разгрузки либо загрузки;
      знак 5.42.3
    • 5.43 – Зона стоянки;
      знак 5.43
  • 6.15 – Место отдыха.
    знак 6.15

Новые правила предусматривают запрет стоянки транспортных средств на автомагистралях в местах, где нет соответствующего знака. Изменения ПДД относительно стоянки действуют с 25 октября 2023 года.

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