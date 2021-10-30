С 1 ноября 2021 года в Украине вводятся новые правила дорожного движения. Об этом сообщается в постановлении КМУ.

Новые правила ПДД спровоцируют появление огромного количества знаков.

Теперь водители на территории нашей страны смогут увидеть новые знаки о дорожке для пешеходов, диагональном пешеходном переходе, туннеле, а также о платной дороге. И хотя платных дорог на территории Украины нет, изменения необходимы для соответствия с требованиями Конвенции о дорожных знаках и сигналах.

Водителям электрокаров также подготовили сюрприз — теперь на заправках с возможностью подзарядки транспортного средства появятся соответствующие знаки.

В 2021 году заметно увеличили количество островков безопасности на дорогах. Теперь о приближении к ним водителей будет предупреждать специальный знак.

Места, где часто происходят ДТП также будут выделять специальным знаком. На некоторых участках будет разрешено использование цепей против скольжения — это заметно упростит движение в непогоду.

Также появятся знаки о температурных ограничениях, аварийный выходах, дистанции к аварийному выходу.

Жителей крупных городов порадуют новые знаки, которые подскажут, какой из общественных транспортов обслуживает остановку.

Более подробно рассмотреть все изменения в ПДД Украины с 1 ноября можно в материале Фактов ICTV.