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Незначна корекція: А-95 трохи здорожчав, ціни на дизель пішли вниз

21 Березня 2023, 09:21
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС
Джерело: Depositphotos

У вівторок, 21 березня, середні ціни на пальне в Україні дещо змінилися.

Бензин марки A-95+ продають по 49,01 грн/л, тобто дешевше на 1 копійку, ніж напередодні.

А популярний А-95, навпаки, здорожчав на 3 копійки – до 47,2 грн за літр.

Зараз дивляться

Вартість A-92 знизилася на 4 копійки, і сьогодні це пальне реалізують на АЗС у середньому по 46,01 грн/л.

Літр дизельного пального сьогодні коштує 47,94 грн за літр (мінус 3 копійки).

Автогаз скинув 6 копійок від учорашньої ціни – 22,14 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах автозаправних станцій?

Ціни на бензин 21 березня

Ціни на бензин 21 березня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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