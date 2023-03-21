У вівторок, 21 березня, середні ціни на пальне в Україні дещо змінилися.
Бензин марки A-95+ продають по 49,01 грн/л, тобто дешевше на 1 копійку, ніж напередодні.
А популярний А-95, навпаки, здорожчав на 3 копійки – до 47,2 грн за літр.
Зараз дивляться
Вартість A-92 знизилася на 4 копійки, і сьогодні це пальне реалізують на АЗС у середньому по 46,01 грн/л.
Літр дизельного пального сьогодні коштує 47,94 грн за літр (мінус 3 копійки).
Автогаз скинув 6 копійок від учорашньої ціни – 22,14 грн/л.
Скільки коштує пальне в мережах автозаправних станцій?
Джерело: AutoRia