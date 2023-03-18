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Місця вистачить усім: топ недорогих сімейних авто до $7 тис.

18 Березня 2023, 09:20
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Місця вистачить усім: топ недорогих сімейних авто до $7 тис.

Сімейні авто – справжні помічники для багатьох батьків. Такий транспорт нехай і не може похвалитися швидкою їздою або спортивним виглядом, але в нього вміщаються всі члени сім’ї, і навіть всі їхні речі. На вторинному ринку в Україні такого транспорту більш ніж досить, навіть якщо бюджет невеликий.

Топ недорогих сімейних авто до $7 тис. – далі в матеріалі.

Інформацію було взято з сервісу Auto.RIA.

Зараз дивляться

На вторинному ринку дуже багато Volkswagen – автомобілі німецького виробництва часто привозять з інших країн. Відмінним варіантом буде модель Touran. Він місткий і недорогий. Приміром, модель 2006 року з пробігом до 200 тис. км можна придбати за $6,3 тис.

Volkswagen Touran

Якщо сім’я невелика – можна взяти компактний автомобіль. Ford Focus для таких завдань чудово підходить. Економний, дешевий і не буде проблем із пошуком деталей для ремонту. Модель 2011-2012 року з пробігом у 200 тис. можна придбати до $7 тис. Непоганий варіант відносно сучасного транспорту для всієї родини.

Ford Focus

Ще один чудовий сімейний автомобіль на вторинному ринку – Renault Kangoo. Автомобіль дуже місткий, і активно використовується підприємствами й тими, хто працює з габаритними вантажами. Модель 2008-2009 року з пробігом у 250 тис. км можна придбати за $6,3 тис.

Renault Kangoo

Якщо лежить душа до корейського автопрому, можна придивитися до Kia Soul. Автомобіль компактний, але місткий. Для невеликої сім’ї буде чудовим помічником. Модель 2008-2009 року з пробігом до 250 тис. км можна купити за $6-7 тис.

Kia Soul

Останній у списку – французький Peugeot 807. Дешевий, місткий і просто ідеальний для їзди містом у компанії. Модель 2009 року з пробігом у 300 тис. км можна придбати за $6,5 тис.

Peugeot 807

Також на вторинному ринку є й недорогі авто для подорожей. Такий транспорт має бути містким, надійним і здатним долати тривалі дистанції. Найкращі моделі вживаних авто для поїздок можна подивитися на Фактах ICTV.

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