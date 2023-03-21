Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Авто

Незначительная коррекция: А-95 немного подорожал, цены на дизель пошли вниз

21 марта 2023, 09:21
Валентина Летяк редактор ленты
АЗС
Источник: Depositphotos

Во вторник, 21 марта, средние цены на топливо в Украине несколько изменились.

Бензин марки A-95+ продают по 49,01 грн/л, то есть дешевле на 1 копейку, чем накануне.

А популярный А-95, наоборот, подорожал на 3 копейки — до 47,2 грн за литр.

Сейчас смотрят

Стоимость A-92 снизилась на 4 копейки, и сегодня это топливо реализуют на АЗС в среднем по 46,01 грн/л.

Литр дизельного топлива сегодня стоит 47,94 грн за литр (минус 3 копейки).

Автогаз сбросил 6 копеек от вчерашней цены — 22,14 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях автозаправочных станций?

Ціни на бензин 21 березня

Ціни на бензин 21 березня

Фото: AutoRia

Читайте также:
Незначительная коррекция: А-95 немного подорожал, цены на дизель пошли внизМеста хватит всем: топ недорогих семейных авто до $7 тыс.

ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь