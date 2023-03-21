Во вторник, 21 марта, средние цены на топливо в Украине несколько изменились.

Бензин марки A-95+ продают по 49,01 грн/л, то есть дешевле на 1 копейку, чем накануне.

А популярный А-95, наоборот, подорожал на 3 копейки — до 47,2 грн за литр.

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Стоимость A-92 снизилась на 4 копейки, и сегодня это топливо реализуют на АЗС в среднем по 46,01 грн/л.

Литр дизельного топлива сегодня стоит 47,94 грн за литр (минус 3 копейки).

Автогаз сбросил 6 копеек от вчерашней цены — 22,14 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях автозаправочных станций?

Источник: AutoRia