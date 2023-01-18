Ринок нових авто в ЄС у 2022 році став найслабшим з початку сторіччя. Так, скорочення у країнах спостерігається на 4,6%, і на це повиляв дефіцит компонентів.

Так, нестача деталей призвела до уповільненого виробництва, що призвело до низьких продажів. Всього за 2022 рік європейці купили 9,3 млн авто – гірше показати був тільки в 1993 році – 9,2 млн авто.

Так, ринку нових легковиків у 2022 році вдалося вийти в плюс тільки в Німеччині – у порівнянні з 2021 роком, показник покращено на 1,1%.

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Інші країни-виробники транспорту помітно просіли у продажах – в Італії показник упав на 9,7%, у Франції – 7,8%, а в Іспанії – на 5,4%.

У лідерах з продажу авто залишаються німці, японці та французи.

З величезним відривом вдалося відірватися німецькому Volkswagen – 1,01 млн авто.

Японці також користуються популярністю в Європі – Toyota продала 635 тис. авто.

Третє місце за бюджетними та дешевими в обслуговуванні Peugeot – 556 тис. продажів.

Четверте місце посіли інші бюджетні французи – Renault із показником у 541 тис.

П’ятірку лідерів замикає Mercedes – 529 тис. авто.

Щодо ринку України, то у 2022 році водії купували набагато менше нового транспорту. Так, показник на 63% менший, ніж роком раніше. Щодо моделей, то найбільше підкупив Toyota RAV4. Японський виробник також став найуспішнішим продавцем авто в Україні.