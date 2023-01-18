Українці активно купують авто віком до 3 років. 2022 року такий транспорт зареєстрували понад 27 тис. разів.

Експерти з Інституту дослідження авторинку зазначили, що у грудні купили понад 3 тис. авто з легким пробігом. Щодо статистики за весь рік, то у 2021 році цей показник був на 31,7% більше. На це вплинула війна.

Більшість із них купили всередині країни – 64%, а решту ввозили. Так, за кількістю покупок лідирує вересень, а найменше авто віком до 3 років цікавили українців у березні.

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Що стосується областей та міст, то абсолютним лідером є Київ – у столиці було оформлено майже 19 тис. авто. Друге місце за Київською областю – 8,5 тис. реєстрацій.

Трійку лідерів замикає Дніпропетровська область – 6,2 тис. авто. Четверте місце посіла Львівська область – 4,8 тис., і топ-5 замикає з невеликим відривом Одеська область – 4,7 тис. авто віком до 3 років.

Найчастіше купували Toyota Rav 4, Toyota Land Cruiser Prado та Toyota Land Cruiser.

Щодо загальної статистики за попередні 12 місяців, то за 2022 рік українці завезли майже 400 тис. авто. Показник майже на 25% менший, ніж роком раніше. Незмінно, найпопулярнішим брендом залишився Volkswagen завдяки доступності та надійності.