Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Авто

Бюджетные и надежные: какие новые авто покупали украинцы в 2022 году

3 января 2023, 18:32
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Штраф за червоні поворотники в авто
Источник: Depositphotos

В 2022 году украинцы купили 37,9 тыс. новых авто. Самой популярной моделью оказалась Toyota RAV4.

Правда, война сильно повлияла на рынок в Украине — показатель на 63% меньше, чем годом ранее. Это худший результат с 2000 года.

Что касается брендов, то лидером оказался японский производитель Toyota — 6 914 регистраций авто.

Сейчас смотрят

Второе место за французскими Renault — 3 975 покупок. Транспорт этого производителя подкупает многих своей доступностью и неплохой надежностью.

Тройку лидеров замыкают чехи — новых авто от Skoda купили 2 829 раз в Украине.

Четвертое место за Hyundai — от третьего места отрыв небольшой. Всего 2 285 покупок за 2022 год.

Рейтинг на пятом месте замыкают Volkswagen — 2274 авто. 

Впрочем, 2022 год уже позади, и украинцев ожидают обновления в законах и правилах. К примеру, в 2023 году могут вернуть обязательный техосмотр легковых авто, а также многих ждут увеличенные штрафы за нарушения ПДД. Аналитики уверены, что дефицита топлива на АЗС не ожидается. О том, что изменится для водителей в Украине в 2023 году — читайте на Фактах ICTV.

Читайте также:
Tesla Model 3Tesla отгрузила рекордное количество авто в 2022 году: в чем секрет Илона Маска

Источник
Укравтопром
Теги
Автомобилисты авторинок
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь