В 2022 году украинцы купили 37,9 тыс. новых авто. Самой популярной моделью оказалась Toyota RAV4.

Правда, война сильно повлияла на рынок в Украине — показатель на 63% меньше, чем годом ранее. Это худший результат с 2000 года.

Что касается брендов, то лидером оказался японский производитель Toyota — 6 914 регистраций авто.

Сейчас смотрят

Второе место за французскими Renault — 3 975 покупок. Транспорт этого производителя подкупает многих своей доступностью и неплохой надежностью.

Тройку лидеров замыкают чехи — новых авто от Skoda купили 2 829 раз в Украине.

Четвертое место за Hyundai — от третьего места отрыв небольшой. Всего 2 285 покупок за 2022 год.

Рейтинг на пятом месте замыкают Volkswagen — 2274 авто.

Впрочем, 2022 год уже позади, и украинцев ожидают обновления в законах и правилах. К примеру, в 2023 году могут вернуть обязательный техосмотр легковых авто, а также многих ждут увеличенные штрафы за нарушения ПДД. Аналитики уверены, что дефицита топлива на АЗС не ожидается. О том, что изменится для водителей в Украине в 2023 году — читайте на Фактах ICTV.