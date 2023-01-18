Рынок новых авто в ЕС в 2022 году стал самым слабым с начала столетия. Так, сокращение в странах наблюдается на 4,6%, и на это повилял дефицит компонентов.

Так, нехватка деталей привела к замедленному производству, что и привело к низким продажам. Всего за 2022 году европейцы купили 9,3 млн авто — хуже показать был только в 1993 году — 9,2 млн авто.

Так, рынку новых легковушек в 2022 удалось выйти в плюс только в Германии — в сравнении с 2021 годом, показатель улучшен на 1,1%.

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Другие страны-производители транспорта заметно просели в продажах — в Италии показатель упал на 9,7%, во Франции — 7,8%, а в Испании — на 5,4%.

В лидерах по продажам авто остаются немцы, японцы и французы.

С огромным отрывом удалось оторваться немецкому Volkswagen — 1,01 млн авто.

Японцы также пользуются популярность в Европе — Toyota продала 635 тыс. авто.

Третье место за бюджетными и дешевыми в обслуживании Peugeot 556 тыс. продажей.

Четвертое место заняли другие бюджетные французы — Renault с показателем в 541 тыс.

Пятерку лидеров замыкает Mercedes — 529 тыс. авто.

Что касается рынка Украины, то в 2022 году водители покупали гораздо меньше нового транспорта. Так, показатель на 63% меньше, чем годом ранее. Что касается моделей, то больше всего подкупил Toyota RAV4. Японский производитель также стал самым успешным продавцом авто в Украине.