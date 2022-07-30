Останній тиждень ціни на бензин та дизельне пальне майже не змінюються, однак вартість автогазу зменшилась за п’ять днів на 1 грн. Зокрема, середня вартість бензину А-95 стартує від 49,50 грн за літр, однак літр А-92 можна придбати щонайменше за 49 грн.

Ціни на дизельне пальне в Україні розпочинаються від 54 до 57,90 грн за один літр. Ще тиждень тому вартість автогазу перебувала на рівні 30,3 грн за літр, а нещодавно впала до 29,3 грн за літр.

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Цінники на бензин, дизель та автогаз коливаються, залежно від областей України. Зокрема, найдешевше паливо можна придбати у Львівській, Київській, Одеській та Чернівецьких областях.

Найдорожче ж паливо для автомобіля коштує у Вінницькій, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернігівській областях.