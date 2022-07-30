Последнюю неделю цены на бензин и дизельное топливо почти не меняются, однако стоимость автогаза уменьшилась за пять дней на 1 грн. В частности, средняя стоимость бензина А-95 стартует от 49,50 грн за литр, однако литр А-92 можно приобрести по меньшей мере за 49 грн.

Цены на дизельное топливо в Украине начинаются с 54 до 57,90 грн за один литр. Еще неделю назад стоимость автогаза находилась на уровне 30,3 грн за литр, а недавно упала до 29,3 грн за литр.

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Ценники на бензин, дизель и автогаз колеблются в зависимости от областей Украины. В частности, дешевое топливо можно приобрести во Львовской, Киевской, Одесской и Черновицких областях.

Самое же дорогое топливо для автомобиля стоит в Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областях.