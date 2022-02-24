На виїзді з Києва у напрямку Заходу та Півдня України утворилися величезні затори. Так, проблеми з пересуванням виникли на Житомирській трасі ще з 6 ранку.

Про це свідчать дані сервісу Google Карти. Так, карта Києва показує затори на наступних трасах: Е40 (Житомирська траса), Т1012, Р04, Е95 (Одеська траса), Н01, Е373.

У соцмережах користувачі повідомляють, що на місцевих заправках утворилися величезні черги, і зараз багато хто заповнює баки повністю.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вже відреагував на величезні затори на виїзді з Києва, і порадив жителям столиці не залишати місто прямо зараз.

– Ви просто витратите багато годин стоячи в заторах і нервуючи. Будь ласка, дотримуйтесь ПДР, оскільки можливість загинути на дорозі набагато більша ніж від російського вторгнення. У разі ДТП без жертв та травм, рекомендується обмінятися номерами телефонів учасникам події та не заважати проїзду іншим. Патрульна поліція не виїхатиме на виїзди з оформлення ДТП без потерпілих. У поліції зараз важливіші справи, які забезпечуватимуть порядок на вулицях міст, – заявив Геращенко.

Це сталося відразу після звернення президента РФ Володимира Путіна о 5:00 24 лютого, 24 лютого, в якому він оголосив про початок військової операції проти України.

У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що ракети ворога завдали ударів по центру військового управління, аеродромів, військових складів у Києві, Харкові, Дніпрі. Також ворог із артилерії обстрілює кордони.

Для тих, хто хоче покинути Київ, співробітник української військової розвідки Пілігрим дав кілька порад, як це зробити правильно. Експерт радить рухатися на південний захід, у протилежному від кордону напрямку. Наприклад, у бік Фастова – він стане орієнтиром між Житомирською та Одеськими трасами.