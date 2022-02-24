На выезде из Киева в направлении Запада и Юга Украины образовались огромные пробки. Так, проблемы с передвижением появились на Житомирской трассе еще с 6 утра.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Карты. Так, карта Киева показывает пробки на следующих трассах: Е40 (Житомирская трасса), Т1012, Р04, Е95 (Одесская трасса), Н01, Е373.

В соцсетях пользователи сообщают, что на местных заправках образовались огромные очереди, и сейчас многие заполняют баки полностью.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уже отреагировал на огромные пробки на выезде с Киева, и посоветовал жителям столицы не покидать город прямо сейчас.

— Вы просто потратите много часов стоя в пробках и нервничая. Пожалуйста, соблюдайте ПДД, так как вероятность погибнуть на дороге в много раз больше чем от российского вторжения. В случае ДТП без жертв и травм, рекомендуется обменяться номерами телефонов участникам происшествия и не мешать проезду остальным. Патрульная полиция не будет выехать на выезды по оформлению ДТП без потерпевших. У полиции сейчас более важные дела, обеспечивать порядок на улицах городов, — заявил Геращенко.

Это произошло сразу после обращения президента РФ Владимира Путина в 5.00 24 февраля, 24 февраля, в котором он объявил о начале военной операции против Украины.

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, ракеты врага нанесли удары по центру военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре. Также враг из артиллерии обстреливает границы.

Для тех, кто хочет покинуть Киев, сотрудник украинской военной разведки Пилигрим дал несколько советов, как сделать это правильно. Эксперт советует двигаться на юго-запад, в противоположном от границы направлении. К примеру, в сторону Фастова — он послужит ориентиром между Житомирской и Одесскими трассами.