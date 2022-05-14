На кордоні України зроблять пункт пропуску лише для імпорту пального. Це необхідно для прискореного виходу з дефіциту, який застав українців наприкінці квітня.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм під час однієї з останніх експертних дискусій.

За словами політика, на кордонах зараз спостерігається величезна завантаженість, що значно ускладнює транспортування пального в Україну.

– Найближчими днями реалізується питання щодо обмеження одного з пропускних пунктів тільки для пального, – заявив Найєм.

Йдеться про спеціальну дорожню смугу, яка використовуватиметься бензовозами.

Водночас він не уточнив, про який пункт чи кордон із державою йдеться, щоб не створювати зайвого ажіотажу.

Для українців також обмежили кількість пунктів пропуску для ввезення автомобілыв, куплених за кордоном. Зміни почали діяти з початку травня, і тепер завезти транспорт можна через три КПП. Це необхідно для зниження часу очікування авто з гуманітарним вантажем для перетину кордонів.

В Україні також підготували зміни для самих водіїв. На території країни хочуть посилити покарання за приховування автомобільного номера чи незаконно встановлені номерні знаки. За такі порушення стягуватимуть штраф у розмірі від 800 до 1 700 грн.