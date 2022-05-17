Дефицит топлива в Украине появился на фоне войны с Россией — на многих заправках огромные очереди, а водителям заливают ограниченное количество бензина. Однако такая проблема может привести к еще одному дефициту, и он касается электрокаров.

— Большинство электромобилей, которые приезжали к нам из Китая, шли в заблокированные сейчас морские порты. Если у дилеров и были какие-то запасы авто, то сейчас они закончились. Когда будут следующие поставки неизвестно. К логистическим проблемам стоит добавить и высокую стоимость услуги, – заявил UBR директор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий.

Даже премиальные автомобили Tesla могут оказаться в дефиците — директор акции Автомобіль року в Україні Андрей Волощенко рассказал, что компании по продажам электрокаров от Илона Маска имели склады с авто в пригороде Киева. В условиях боевых действий они сильно пострадали.

Владелец компании по привозу и продаже электромобилей Elmob Захар Пашун сообщил UBR, что спрос на электрокары в Украине только растет.

— У нас телефон разрывается даже без рекламы. В первые два месяца войны было тихо, а теперь мы распродали все машины в течение недели, – констатировал Пашун.

Чтобы побороть дефицит топлива, на границе Украины планируют сделать КПП только для транспортировки нефтепродуктов. Об этом заявил замминистра инфраструктуры Мустафа Найем во время одной из последних экспертных дискуссий. Изменения позволят бензовозам оперативно импортировать топливо.