На розвідкомплекси ШАРК вже закумульовано перші 100 млн грн в рамках ініціативи ОКО ЗА ОКО

У рамках ініціативи ОКО ЗА ОКО закумульовано перші 100 млн грн на закупівлю сучасних розвідувальних комплексів ШАРК для Збройних Сил України.

Ця спільна ініціатива мережі ОККО та фонду Повернись живим стартувала 1 листопада. Її умови прості: з вартості кожного літра пального PULLS 95/DIESEL, 1 грн перераховується на закупівлю ШАРКів, повідомляють на сайті мережі АЗК.

– Вдячні нашій потужній водійській спільноті, яка активно долучилася до ініціативи. Маємо вже фактично 8 комплексів для ЗСУ, наша мета до кінця року – закумулювати кошти на 10 ШАРКів. Це майже половина, та є над чим ще працювати, адже попереду ще 15, – коментує СЕО ОККО Василь Даниляк.

Даниляк додав, що вони не збираються збавляти темп.

Зараз дивляться

– Ми вирішили зробити і свій додатковий вклад у проєкт й перерахувати на ШАРКИ ще 5 млн грн, – зазначив Василь Даниляк.

Директор фонду Повернись живим Тарас Чмут повідомляє, що розвідкомплекси ШАРК дуже чекають на передовій.

– Ми вдячні партнерам за спільний проєкт і дякуємо всім, хто підтримує його, заправляючи PULLS у мережі АЗК ОККО, або переказуючи кошти на наш окремий рахунок ОКО ЗА ОКО, — Тарас Чмут.

За словами Чмута, разом ми не просто акумулюємо кошти — ми системно закриваємо потреби аеророзвідників, адже кожен розвідкомплекс — це три безпілотники бригадного рівня, пускова установка та спеціально обладнана прохідна автівка-командний пункт управління.

ШАРК – це новітня розробка від української компанії Укрспецсистемс та її партнерів, яка має низку технологічних переваг.

Вона здатна ефективно коригувати вогонь артилерії, зокрема й систем залпового вогню HIMARS, та виконувати інші бойові завдання.

Від початку повномасштабного вторгнення мережа ОККО уже спрямувала понад 200 млн грн на допомогу військовим, волонтерам та в регіони, що потерпіли від воєнних дій.

Компанія безкоштовно годує захисників України на своїх АЗК, взяла участь у відбудові Київської та Чернігівської областей, закупила реанімобілі та авто для спецпідрозділів.