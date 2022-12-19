На разведкомплексы ШАРК уже саккумулированы первые 100 млн грн в рамках инициативы ОКО ЗА ОКО

В рамках инициативы ОКО ЗА ОКО были аккумулированы первые 100 млн грн на закупку современных разведывательных комплексов ШАРК для Вооруженных Сил Украины.

Эта совместная инициатива сети ОККО и фонда Повернись живим стартовала 1 ноября. Ее условия просты: со стоимости каждого литра топлива PULLS 95/DIESEL, 1 гривна перечисляется на закупку ШАРКов, сообщает сайт сети АЗК.

— Благодарны нашему мощному водительскому сообществу, которое активно присоединилось к инициативе. Есть уже фактически 8 комплексов для ВСУ, наша цель до конца года — саккумулировать средства на 10 ШАРКОВ. Это почти половина, и есть над чем еще работать, ведь впереди еще 15, – комментирует СЕО ОККО Василий Даниляк.

Даниляк добавил, что сбавлять темп они не собираются.

Сейчас смотрят

— Мы решили внести и свой дополнительный вклад в проект и перечислить на ШАРКИ еще 5 млн грн, — сказал Василий Даниляк.

Директор фонда Повернись живим Тарас Чмут сообщил, что разведкомплексы ШАРК очень ждут на передовой.

— Мы благодарны партнерам за общий проект и благодарим всех, кто поддерживает его, заправляя PULLS в сети АЗК ОККО, или переводя средства на наш отдельный счет ОКО ЗА ОКО, — добавляет Тарас Чмут.

По словам Чмута, вместе мы не просто аккумулируем средства — мы системно закрываем потребности аэроразведчиков, ведь каждый разведкомплекс — это три беспилотника бригадного уровня, пусковая установка и специально оборудованный проходной автомобильно-командный пункт управления.

ШАРК – это новейшая разработка от украинской компании Укрспецсистемс и ее партнеров, которая имеет ряд технологических преимуществ.

Она способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе и систем залпового огня HIMARS, и выполнять другие боевые задачи.

От начала полномасштабного вторжения сеть ОККО уже направила более 200 млн грн на помощь военным, волонтерам и в регионы, пострадавшие от военных действий.

Компания бесплатно кормит защитников Украины на своих АЗК, приняла участие в восстановлении Киевской и Черниговской областей, закупила реанимобили и авто для спецподразделений.