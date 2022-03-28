Роздрібні мережі АЗС відкоригували ціни на бензин та дизель з 25 по 28 березня. Про це заявили у консалтинговій групі А-95.

Так, ціни на А-92 на деяких заправках змінилися кардинально. Наприклад, якщо на ОККО та WOG це пальне подорожчало на 11-13 копійок за літр до 33,43 грн, то на Нефтек та Prime вартість знизилася на 3,10 та 2,50 грн відповідно. Середня ціна на А-92 по країні – 33,03 грн/л.

Ціни на A-95 також відкоригували – на ОККО та WOG збільшили вартість на 11 копійок до 33,53 грн/л. На Нефтек та Prime спостерігаються суттєві зміни – здешевлення на 3,80 грн та 3,00 грн відповідно. Середня ціна на А-95 по країні – 33,63 грн/л.

Зміни торкнулися й дизельного пального – на ОККО та WOG цінники підняли на 38 копійок до 37,43 грн/л. З 25 по 28 березня спостерігається зниження ціни лише на заправках мережі Нефтек – на 2,70 грн до 39,30 грн/л. Середня ціна дизеля по країні – 36,71 грн.

Нагадаємо, що на період воєнного часу водіям із правами категорії B дозволили керувати вантажівками . Йдеться про транспорт, які потрапляють під категорії C та C1 – вантажівки масою від 3,5 т. і вище.