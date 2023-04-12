Легендарний спорткар Nissan Skyline GT-R із франшизи Форсаж виставили на аукціон. Автомобілем для фільму особисто керував актор Пол Вокер, який трагічно загинув у ДТП у 2013 році.

Утім, автомобіль і без багатої історії унікальний – Nissan Skyline GT-R у кузові R34. Такі автомобілі в хорошому стані продаються за понад $100 тис., і дуже цінуються колекціонерами.

Автомобіль реально збирали для фільму, і після знімання він був як експонат. Втім, новий власник зможе оцінити всі переваги авто на дорозі вже зовсім скоро – торги на сайті аукціонного дому Bonhams почнуться вже 28 квітня, а закінчаться 5 травня.

Цей Nissan Skyline GT-R збирали на основі вподобань Пола Вокера – занижена підвіска, інтеркулер Turbonetics, гальма Rotora, 19-дюймові колісні диски Volk і всіма улюблена вихлопна система Nismo NE-1. У салоні – гоночні крісла, каркас безпеки та великий екран мультимедіа Sony.

Під капотом 2,6-літровий двигун потужністю в 550 к.с. Про стартову ціну за унікальний лот поки що не повідомляється.

Деякі лоти з транспортом не тільки радують колекціонерів, а й наближають нашу перемогу. Раніше Андрій Данилко продав на аукціоні авто Фредді Мерк’юрі – 11 млн грн пішли на реабілітацію постраждалих від війни українців.