Легендарный спорткар Nissan Skyline GT-R из франшизы Форсаж выставили на аукцион. Автомобилем для фильма лично управлял актер Пол Уокер, который трагически погиб в ДТП в 2013 году.

Впрочем, автомобиль и без богатой истории уникальный Nissan Skyline GT-R в кузове R34. Такие автомобили в хорошем состоянии продаются за более чем $100 тыс. и очень ценятся коллекционерами.

Автомобиль реально собирали для фильма, и после съемок он был в качестве экспоната. Впрочем, новый владелец сможет оценить все достоинства авто на дороге уже совсем скоро — торги на сайте аукционного дома Bonhams начнутся 28 апреля, а закончатся 5 мая.

Этот Nissan Skyline GT-R собирался на основе предпочтений Пола Уокера — заниженная подвеска, интеркулер Turbonetics, тормоза Rotora, 19-дюймовые колесные диски Volk и всеми любимая выхлопная система Nismo NE-1. В салоне — гоночные кресла, каркас безопасности и большой экран мультимедиа Sony.

Под капотом – 2,6-литровый двигатель мощностью в 550 л.с. О стартовой цене уникального лота пока не сообщается.

Некоторые лоты с транспортом не только радуют коллекционеров, но и приближают нашу победу. Ранее Андрей Данилко продал на аукционе авто Фредди Меркьюри — 11 млн грн пошли на реабилитацию пострадавших от войны украинцев.