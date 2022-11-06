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Стало известно, за сколько Данилко продал авто Фредди Меркьюри: куда пойдут деньги

6 ноября 2022, 15:17
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Стало известно, за сколько Данилко продал авто Фредди Меркьюри: куда пойдут деньги

Украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, продал легендарное авто Фредди Меркьюри за рекордную сумму. Также стало известно, на что пошли вырученные деньги.

Известно, что легендарный Rolls-Royce продали на аукционе за 250 тыс. фунтов, что по нынешнему курсу равно 11 млн грн. Стартовая цена была гораздо ниже — от 20 тыс. фунтов.

Так, аукционом занимался один из старейших аукционных домов Сотбис (Sotheby’s), о чем свидетельствуют снимки в Instagram с открытых торгов.

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Известно, что вырученные средства Данилко передал центру реабилитации пострадавших от войны украинцев Superhumans Center. Представители уже прокомментировали решение артиста.

— Невероятная сумма, очень щедрый донат, существенная поддержка нашей клиники, и – существенный вклад в веру в светлых людей. Мы благодарны Андрею Данилко неописуемое количество раз. Слава Украине и ее невероятным людям, — заявили представители Superhumans Center.

О том, что Данилко планировал выставить на аукцион авто Фредди Меркьюри стало известно еще в июне. Сам артист ни разу не видел машину вживую, лишь платил за парковку.

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Андрій Данилко Вєрка Сердючка
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