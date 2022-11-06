Украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, продал легендарное авто Фредди Меркьюри за рекордную сумму. Также стало известно, на что пошли вырученные деньги.

Известно, что легендарный Rolls-Royce продали на аукционе за 250 тыс. фунтов, что по нынешнему курсу равно 11 млн грн. Стартовая цена была гораздо ниже — от 20 тыс. фунтов.

Так, аукционом занимался один из старейших аукционных домов Сотбис (Sotheby’s), о чем свидетельствуют снимки в Instagram с открытых торгов.

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Известно, что вырученные средства Данилко передал центру реабилитации пострадавших от войны украинцев Superhumans Center. Представители уже прокомментировали решение артиста.

— Невероятная сумма, очень щедрый донат, существенная поддержка нашей клиники, и – существенный вклад в веру в светлых людей. Мы благодарны Андрею Данилко неописуемое количество раз. Слава Украине и ее невероятным людям, — заявили представители Superhumans Center.

О том, что Данилко планировал выставить на аукцион авто Фредди Меркьюри стало известно еще в июне. Сам артист ни разу не видел машину вживую, лишь платил за парковку.