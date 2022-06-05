Німецький автовиробник Mercedes-Benz відкликає майже 1 млн старих автомобілів з усього світу через можливі проблеми з підсилювачем гальм.

У компанії повідомили, що будуть відкликані моделі серій ML, GL (BR 164) і R-Class (BR 251), випущені в період з 2004 по 2015 рік.

– Ми виявили, що в деяких із цих транспортних засобів на функцію підсилювача гальм може вплинути корозія в зоні з’єднання, – йдеться у заяві Mercedes-Benz.

За їхніми словами, це може призвести до збільшення зусиль натискання на педаль гальма, необхідного для уповільнення транспортного засобу, та/або до потенційно збільшення гальмівного шляху.

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Загалом у світі буде відкликано 993 407 автомобілів, зокрема близько 70 тис. у Німеччині. Компанія планує перевірити зазначені транспортні засоби. За потреби їх власникам на час перебування автомобілів у майстерні будуть запропоновані безкоштовні альтернативні засоби пересування.

До моменту перевірки представники Mercedes-Benz просять клієнтів не користуватися автомобілями.