Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает почти 1 млн подержанных автомобилей со всего мира из-за возможных проблем с усилителем тормозов.

В компании сообщили, что будут отозваны модели серий ML, GL (BR 164) и R-Class (BR 251), выпущенные в период с 2004 по 2015 год.

– Мы обнаружили, что у некоторых из этих транспортных средств на функцию усилителя тормозов может повлиять коррозия в зоне соединения, – говорится в заявлении Mercedes-Benz.

По их словам, это может привести к увеличению усилий нажатия на тормозную педаль, необходимого для замедления транспортного средства, и/или к потенциально увеличению тормозного пути.

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Всего в мире будет отозвано 993 407 автомобилей, в том числе около 70 тыс. в Германии. Компания планирует проверить указанные транспортные средства. При необходимости владельцам на время пребывания автомобилей в мастерской будут предложены бесплатные альтернативные средства передвижения.

К моменту проверки представители Mercedes-Benz просят клиентов не пользоваться автомобилями.