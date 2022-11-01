Електромобілі в Україні можна заряджати на різних потужностях і в різних режимах. Наразі, за нинішніх цін на електроенергію, заряджати “зелені” авто дуже дешево. Бо різниця між вартістю пального та електрики величезна.

Щоб підрахувати, скільки коштує зарядка електромобіля, треба взяти до уваги ціну кВт/год і ємність акумулятора. І скористатися спеціальною формулою: ємність батареї (кВт/год) поділити на потужність зарядного пристрою (кВт). Це і буде час зарядки батареї електрокара.

– Усі некомерційні електрокари мають можливість повільної зарядки в домашніх умовах від стандартної європейської розетки з номінальною напругою 220 вольт, – каже Євгеній Дутко, керівник групи екологічних компаній MoECO.

Проте виділена під зарядку електромобіля комерційна станція має переваги у безпеці та швидкості. Кожна модель “електрички” має батарею з різною ємністю. Тому, розраховуючи час і вартість електрозарядки, треба враховувати не лише потужність розетки, а й початковий і бажаний рівень заряду електромобіля.

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Чому це важливо? Бо для максимальної стовідсоткової зарядки електрокара треба більше часу, аніж до 80% ємності батареї. Через властивості батареї, чим вищий її поточний заряд, тим повільніше відбувається процедура зарядки. Тому автомобільні експерти радять заряджатися до 80% і продовжувати свою подорож.

– В Україні достатньо розгалужена мережа комерційних зарядних станцій. Є кілька операторів, і на основних автомобільних шляхах через кожні 40-50 км є пункти підзарядки. Щороку їхня кількість зростає. До прикладу, в Ужгороді є шість діючих так званих фастчарджів із швидкістю заряду 50 кВт і більше. Також є понад 10 менш швидких зарядних станцій. У великих містах ситуація краща, проте і електрокарів там більше, – пояснює Дутко.

На Закарпатті власники електрокарів некомерційного використання найчастіше заряджають їх вдома вночі, коли авто не використовується. Домашній тариф на електроенергію дешевший і становить 1,68 грн/кіловат. Якщо поставити двозонний лічильник, ціна у нічний час буде вдвічі меншою. На комерційній зарядній станції за кіловат попросять від 7 до 12 грн.

– Зарядити вдома електрокар із запасом у 100 км пробігу коштуватиме 30 грн. Якщо на комерційній зарядні станції – 200 грн. Однак у приватних домоволодіннях, здебільшого, наявних потужностей вистачає лише для повільної зарядки електрокара до 7 кВт/год. Домашня зарядка конкурує з комерційною перш за все ціною та зручністю, проте програє у швидкості. На комерційній зарядці, щоб додати 100 км ходу, потрібно 30 хвилин, а на домашній – від чотирьох годин, – каже експерт.

Час зарядки електрокара залежить від потужності зарядного пристрою і здатності авто прийняти заряд. До прикладу, поширені в США та Європі станції Tesla Super Charge здатні заряджати автомобілі Тесла зі швидкістю до 240 кВт на годину, і Тесла може прийняти таку швидкість. Натомість, поширені в Україні “зелені” Fiat Е500 можуть прийняти лише до 7 кВт/год, до якої швидкісної станції ви її б не під’єднали. На це необхідно зважати, обираючи “електричку”.