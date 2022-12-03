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Розрахунок потужності генератора: як правильно вибрати пристрій для свого дому

3 Грудня 2022, 15:14
Анна Голішевська Редакторка сайту
Генератор

Якщо ви вже задумуєтесь про купівлю генератора, то перше, що потрібно зробити – розрахувати його потужність. Вона має бути трішки більшою, ніж потрібно для всіх ваших пристроїв.

Як правильно розрахувати потужність генератора – читайте в матеріалі.

Розрахунок потужності генератора

Обирати генератор для дому потрібно з розрахунком багатьох показників.

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Його не можна брати бездумно: насамперед, обов’язково розрахуйте потужність, яка необхідна для всіх електричних приладів.

В усіх людей, які мешкають у будинку, вам потрібно розпитати, які прилади вони використовують на постійній основі.

Наприклад, якщо в сім’ї обоє батьків працюють дистанційно, а дитина навчається теж із дому, то у години, в які вимикають світло, всі троє будуть користуватися: ноутбуками, телефонами, роутером.

Вам потрібно буде розрахувати потужність для кожного комп’ютера, телефону і Wi-Fi, а вже потім замовляти пристрій.

Але якщо вам потрібен генератор просто для того, щоб зарядити телефон або поставити чайник, підійде генератор на 3-4 кВт.

Ось приклад розрахунку, якщо вам потрібно одночасно підключити такі електроприлади: 

  1. Якщо у вас в будинку 8 шт. лампочок у кожній кімнаті з потужністю у 60 Вт кожна, то необхідний запас потужності буде 10% або 6 Вт з кожною лампочкою. Тому на світло вам потрібно буде 528 Вт.
  2. Якщо потрібно живити холодильник на 500 Вт, то необхідний запас – 200% або 1000 Вт. В цілому виходить 1500 Вт.
  3. Середня споживана потужність телевізора – 300 Вт. Необхідний запас у цьому випадку –  60% або 180 Вт. Сумарне споживання –  480 Вт.
  4. Мікрохвильова піч у 750 Вт матиме запас потужності — 50% або 375 Вт. В цілому виходить 1125 Вт.

Потужність генератора для всіх приладів потрібно розрахувати за формулою:

  • сумарне споживання всіх електроприладів: 528+1500+480+1125 = 3633 Вт (3,6 кВт);
  • після цього закладаємо запас потужності на той випадок, якщо ви будете живити нові прилади: 3,6 кВт+20%=4,3 кВт;
  • для цього прикладу потрібно купувати бензиновий генератор номінальною потужністю від 4 кВт.

Однак якщо у вас є котел, то потрібна потужність генератора зростає. Найчастіше, якщо вибирають генератор для будинку, то роблять запас потужності близько 20%, адже кількість приладів у будинку згодом зростає.

Також потрібно пам’ятати про те, що якщо ви неправильно розрахуєте потужність, то генератор може зламатися.

Адже якщо купити генератор з невеликою потужністю і приєднати до нього все, що тільки є у домі, то апарат перезавантажиться.

Якщо до вас із часом може переїхати хтось із членів сім’ї або друзів, або ви надумаєте купити морозильну камеру, то тоді в нагоді стане саме та потужність про запас.

Тому краще не ігнорувати такі важливі моменти при купівлі генератора.

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Теги
Відключення електроенергії відключення світла
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