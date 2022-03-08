Міжнародні автоперевізники віком від 18 до 60 років можуть перетнути кордон за спрощеною процедурою. Так на цей крок Міністерство інфраструктури пішло заради покращення міжнародної логістики.

Йдеться про водіїв, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення, транспортування на користь ЗСУ, перевезення медичного вантажу та гуманітарної допомоги.

Так, щоб скористатися спрощеною процедурою, потрібно надіслати дані водіїв до Міністерства інфраструктури України чи обласної військової адміністрації.

Водії з ліцензією на міжнародні перевезення можуть подати заявку як письмово, так і в електронному за допомогою Системи Шлях Укртрансбезбеки.

– Міністерство інфраструктури зобов’язується оформляти всі необхідні документи протягом 2-х годин із моменту отримання повідомлення від перевізника, – повідомляється у міністерстві.

Відповідальність за повернення водія на територію України лежить на перевізнику.

З усіх питань організації перевезень гуманітарних вантажів через державний кордон та всередині країни можна звертатися за телефоном з 08:00 до 17:00: +38 (044) 334 43 04

Звернення до Мінінфраструктури з бронювання військовозобов’язаних водіїв слід надсилати листом на електронну адресу: zmiu98916@gmail.com

Так, лист має бути у форматі .pdf або word з такими даними:

ПІБ, року народження, посади, військового звання, військово-облікової спеціальності та його №___;

найменування та адресу підприємства, установи, організації;

назва територіального центру та соціальної підтримки (за місцем розташування, підприємства, установи, організації);

назва територіального центру та соціальної підтримки (за місцем знаходження військовозобов’язаного на військовому обліку).