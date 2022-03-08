Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Авто

Международные перевозчики будут пересекать границу по упрощенной процедуре

8 марта 2022, 16:40
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Грузовик
Источник: Depositphotos

Международные автоперевозчики возрастом от 18 до 60 лет могут пересечь границу по упрощенной процедуре. На этот шаг Министерство инфраструктуры пошло ради улучшения международной логистики.

Речь идет о водителях, которые осуществляют международные грузовые перевозки, транспортировку в интересах ВСУ, перевозку медицинского груза и гуманитарной помощи.

Так, чтобы воспользоваться упрощенной процедурой, нужно отправить данные водителей в Министерство инфраструктуры Украины или областную военную администрацию.

Водители с лицензией на международные перевозки могут подать заявку как в письменном виде, так и в электронном с помощью Системы Шлях Укртрансбезопсности.

— Министерство инфраструктуры обязуется оформлять все необходимые документы в течение 2-х часов с момента получения уведомления от перевозчика, — сообщается в министерстве.

Ответственность за возвращение водителя на территорию Украины лежит на перевозчике.

По всем вопросам организации перевозок гуманитарных грузов через государственную границу и внутри страны можно обращаться по телефону с 08.00 до 17.00: + 38 (044) 334 43 04

Обращение в Мининфраструктуру по бронированию военнообязанных водителей следует отправлять письмом по электронному адресу: zmiu98916@gmail.com

Письмо должно быть в формате .pdf или word со следующими данными:

  • ФИО, год рождения, должность, воинское звание, военно-учетная специальность и его №___;
  • наименование и адрес предприятия, учреждения, организации;
  • название территориального центра и социальной поддержки (по месту расположения, предприятия, учреждения, организации);
  • название территориального центра и социальной поддержки (по месту нахождения военнообязанного на военном учете).
Читайте также:
Ключи от автоНужно ли менять права и документы на авто во время военного положения

Источник
Мининфраструктуры
Теги
Автомобилисты
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь