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Мін’юст роз’яснив правила виїзду водіїв призовного віку за кордон

2 Квітня 2022, 13:11
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Грузовик
Джерело: Depositphotos

Міністерство юстиції дало роз’яснення щодо виїзду за кордон осіб призовного віку в умовах воєнного стану.

Так, зараз заборонено перетинати кордон чоловікам віком від 18 до 60 років, але є й винятки – вони стосуються окремих категорій громадян, а також водіїв, які займаються вантажоперевезенням у період воєнного часу.

Згідно з постановою №194 від 3.03.2022, залишати Україну можуть лише військовозобов’язані, які працюють на користь ЗСУ, інших військових формувань, а також перевозять гуманітарний чи медичний вантаж.

Виняток також стосується працівників залізничних підприємств, які забезпечують функціонування залізних сполучень.

Щоб військовозобов’язаний легально перетнув кордон, необхідно його забронювати – рішення приймають Мінінфраструктури та обласні військові адміністрації, або ж Київська військова адміністрація.

Щоб отримати дозвіл на виїзд, необхідно завантажити форму за посиланням, роздрукувати, заповнити всі поля, поставити підпис та друк, після чого сфотографувати та надіслати на електронну пошту zmiu98916@gmail.com. Важливо, щоб відправлений файл був у форматі PDF або Word. Після цього необхідно пройти опитування за посиланням.

Щоб дізнатися про результати заявки, модно звернутись за телефоном + 38 (044) 334 43 04. Графік роботи лінії підтримки – з 8.00 до 17.00 щоденно.

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Джерело
Мін’юст
Теги
Війна в Україні , Водій , за кордон , Міністерство інфрастуктури , Міністерство юстиції
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