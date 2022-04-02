Министерство юстиции дало разъяснение по поводу выезда за границу лиц призывного возраста в условиях военного положения.

Так, сейчас запрещено пересекать границу мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, но есть и исключения — они касаются отдельных категорий граждан, а также водителей, которые занимаются грузоперевозкой в период военного времени.

Согласно постановлению №194 от 3.03.2022, покидать Украину могут только военнообязанные, которые работают в интересах ВСУ, других военных формирований, а также перевозят гуманитарный или медицинский груз.

Исключение также касается сотрудников железнодорожных предприятий, которые обеспечивают функционирование железных сообщений.

Чтобы военнообязанный легально пересек границу, необходимо его забронировать — решения принимают Мининфраструктуры и областные военные администрации, или же Киевская военная администрация.

Чтобы получить разрешение на выезд, необходимо скачать форму по ссылке, распечатать, заполнить все поля, поставить подпись и печать, после чего сфотографировать и отправить на электронную почту zmiu98916@gmail.com. Важно, чтобы отправленный файл был в формате pdf или word. После этого необходимо пройти опрос по ссылке.

Чтобы узнать о результатах заявки, модно обратить по телефону + 38 (044) 334 43 04. График работы линии поддержки — с 8.00 до 17.00 ежедневно.