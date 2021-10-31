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Милу впізнаю по очах: вгадайте марку авто за фарами (тест)

31 Жовтня 2021, 11:00 Євгенія Шапоренко
Милу впізнаю по очах: вгадайте марку авто за фарами (тест)

День автомобіліста в Україні відзначається щорічно останньої неділі жовтня. У 2021 році ця дата припадає на 31 число.

Свято заснував президент Леонід Кравчук у 1993 році. Вважає, що авто мало не член сім’ї. А заведено вважати, що кохану людину можна впізнати навіть по очах або фарах.

Факти ICTV пропонують вам челендж-тест на те, чи ви пізнаєте популярні марки авто за їх фарами.

До речі, автомобілісти – це чи не забобонніша каста людей. Ви самі могли помітити, як навіть атеїсти обвішують всю машину іконками.

Найпоширеніші прикмети для автомобілістів:

  • Не можна у дорозі розмовляти на тему ДТП, інакше спокійно додому не доїдете.
  • Купувати авто потрібно у багатої і впливової людини, інакше фінансові біди вас переслідуватимуть.
  • Не можна їздити там, де багато птахів – це до розтрат. Тут все логічно, мийка у наш час коштує грошей.
  • Не можна викидати сміття з вікна – до біди (цю прикмету схоже вигадали комунальні працівники).
  • Також в авто не можна свистіти, тому що копи різко захочуть зустрічі з вами.
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Теги
Автомобілісти , Свято , Тест
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