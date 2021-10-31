Милу впізнаю по очах: вгадайте марку авто за фарами (тест)

День автомобіліста в Україні відзначається щорічно останньої неділі жовтня. У 2021 році ця дата припадає на 31 число.

Свято заснував президент Леонід Кравчук у 1993 році. Вважає, що авто мало не член сім’ї. А заведено вважати, що кохану людину можна впізнати навіть по очах або фарах.

Факти ICTV пропонують вам челендж-тест на те, чи ви пізнаєте популярні марки авто за їх фарами.

До речі, автомобілісти – це чи не забобонніша каста людей. Ви самі могли помітити, як навіть атеїсти обвішують всю машину іконками.

Найпоширеніші прикмети для автомобілістів: