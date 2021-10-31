Милую узнаю по глазам: угадайте марку авто по фарам (тест)

День автомобилиста в Украине отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября. В 2021 году эта дата приходится на 31-е число.

Праздник учредил президент Леонид Кравчук в 1993 году. Считает, что авто чуть ли не член семьи. А принято считать, что любимого человека можно узнать даже по глаза, ну или фарам.

Факты ICTV предлагают вам челендж-тест на то, узнаете ли вы популярные марки авто по их фарам.

Кстати, автомобилисты — это чуть ли не самая суеверная каста людей. Вы сами могли заметить как даже атеисты обвешивают всю машину иконками.

Самые распространенные приметы для автомобилистов: