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Милую узнаю по глазам: угадайте марку авто по фарам (тест)

31 октября 2021, 11:00 Євгенія Шапоренко
Милую узнаю по глазам: угадайте марку авто по фарам (тест)

День автомобилиста в Украине отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября. В 2021 году эта дата приходится на 31-е число.

Праздник учредил президент Леонид Кравчук в 1993 году. Считает, что авто чуть ли не член семьи. А принято считать, что любимого человека можно узнать даже по глаза, ну или фарам.

Факты ICTV предлагают вам челендж-тест на то, узнаете ли вы популярные марки авто по их фарам.

Кстати, автомобилисты — это чуть ли не самая суеверная каста людей. Вы сами могли заметить как даже атеисты обвешивают всю машину иконками.

Самые распространенные приметы для автомобилистов:

  • Нельзя во время пути говорят на тему ДТП, иначе спокойно домой не доедете.
  • Покупать авто нужно у богатого и влиятельного человека, иначе финансовые беды будут вас преследовать.
  • Нельзя ездить там, где много птиц — это к растратам. Тут все логично, так как мойка в наше время дело дорогое.
  • Нельзя выбрасывать мусор из окна — к беде (эту примету похоже придумали коммунальные работники).
  • Также в авто нельзя свистеть, так как копы резко захотят встречи с вами.
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Автомобілісти , Свято , Тест
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