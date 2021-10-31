Милую узнаю по глазам: угадайте марку авто по фарам (тест)

День автомобилиста в Украине отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября. В 2021 году эта дата приходится на 31-е число.
Праздник учредил президент Леонид Кравчук в 1993 году. Считает, что авто чуть ли не член семьи. А принято считать, что любимого человека можно узнать даже по глаза, ну или фарам.
Факты ICTV предлагают вам челендж-тест на то, узнаете ли вы популярные марки авто по их фарам.
Кстати, автомобилисты — это чуть ли не самая суеверная каста людей. Вы сами могли заметить как даже атеисты обвешивают всю машину иконками.
Самые распространенные приметы для автомобилистов:
- Нельзя во время пути говорят на тему ДТП, иначе спокойно домой не доедете.
- Покупать авто нужно у богатого и влиятельного человека, иначе финансовые беды будут вас преследовать.
- Нельзя ездить там, где много птиц — это к растратам. Тут все логично, так как мойка в наше время дело дорогое.
- Нельзя выбрасывать мусор из окна — к беде (эту примету похоже придумали коммунальные работники).
- Также в авто нельзя свистеть, так как копы резко захотят встречи с вами.
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