Mercedes-Benz та Toyota Land Cruiser: які авто держпідприємства купували на Prozorro

Через систему Prozorro у 2021 році державні структури придбали чимало транспорту. Проте особливо цікавою буде статистика за легкові автомобілі. Адже там і дорогі позашляховики, і електромобілі.

Загалом, в Prozorro придбали 4 970 легкових автомобілів на 3,6 млрд грн. А це вдвічі більше, ніж минулого року.

Найпопулярніші моделі авто на Prozorro

Держзамовники найчастіше купували Renault Duster – компактний та бюджетний кросовер-позашляховик. 2021 року таких автомобілів придбали: 1 221. Найбільше їх купила Нацполіція.

Другим найпопулярнішим авто стала Toyota Corolla (291 шт.). Зокрема Національна поліція лише придбала 250 автівок.

Третє місце посідають Mitsubishi L200, яких у 2021 році придбали 242. Це авто здебільшого купувало Державне агентство лісових ресурсів України.

Четверта сходинка – Kia Sportage (220 шт.). Найбільше кросоверів купила Нацполіція – 147. По 10 Kia Sportage купили для СБУ і ПрАТ Укргідроенерго, ще 6 – для прокуратури.

Замикає п’ятірку лідерів Ford Transit (209 шт.) 65 машин купила поліція, 60 панцерованих оперативних інкасаторських машин – АТ Ощадбанк, 45 – Нацгвардія.

Топ-5 найдорожчих автомобілів на Prozorro в 2021 році

Mercedes-Benz V-Class AVANTGARDE – 3,3 млн грн

Автомобіль придбала Централізована закупівельна організація Одеської обласної ради. Машину брали для автопідприємства по обслуговуванню Одеської обласної ради та обласної державної адміністрації. Авто всередині оздоблене шкірою наппа, має сидіння класу люкс у задній частині салону, акустичну систему Burmester, центральну консоль з вбудованою холодильною камерою, зсувний панорамний дах та мультимедійну систему MBUX.

Toyota Land Cruiser – 2,8 млн грн

ПрАТ Укргідроенерго купив Toyota Land Cruiser 300 для Дирекції з будівництва Дністровської ГАЕС. Автомобіль має повний привід, 3,4-літровий бензиновий двигун потужністю 415 кінських сил, шкіряні сидіння з перфорацією, акустичну систему JBL з підсилювачем і 14 динаміками.

Volkswagen t6.1 Multivan – 2,4 млн грн

Служба зовнішньої розвідки України придбала два Volkswagen Т6.1 Multivan по 2,4 млн грн. Машини оснащені 2-літровими дизельними двигунами потужністю 199 кінських сил. Сидіння виконані зі шкіри Savona, навігаційна система Discover Media 20.3 см із кольоровим TFT-екраном та функцією Touchscreen.

Майже таке саме авто Volkswagen T6.1 Multivan highline придбала Укртранснафта за 2,2 млн грн.

Ford Ranger – 1,9 млн грн

Три пікапи по 1,9 млн грн кожен купило Державне спеціалізоване підприємство Північна Пуща. Цікаво, що раніше це підприємство хотіло придбати Toyota Land Cruiser 150 Prado за 1,7 млн грн. Проте тоді через суспільний розголос торги скасували.

Volkswagen Touareg – 1,8 млн грн

Цю автівку придбало Управління поліції охорони в Дніпропетровській області.

Найнезвичніші авто на Prozorro у 2021 році

Hyundai Staria

Лише у вересні 2021 року в Україні почали продавати футуристичні STARIA. Проте уже за кілька місяців через Prozorro держзамовники купили 14 новеньких Hyundai Staria. Залежно від комплектації такі авто коштували 1,1-1,5 млн грн.

Зокрема STARIA придбали Головний сервісний центр МВС, Державне агентство лісових ресурсів, КУ Васильківської міської ради Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства за ознаками статті, Київський міський Центр гендерної рівності, запобігання та протидії насильству, Укрзалізниця, Відділ освіти Світлодарської міської військово-цивільної адміністрації.

Електричний Hyundai IONIQ

Також на Prozorro у 2021 році придбали 5 електрокарів Hyundai IONIQ Electric.

Джерело: Dozorro