Mercedes-Benz и Toyota Land Cruiser: какие авто госпредприятия покупали на Prozorro

Через систему Prozorro в 2021 году государственные структуры приобрели немало транспорта. Однако особенно интересна статистика за легковые автомобили. Там ведь и дорогие внедорожники, и электромобили.

В общем, через Prozorro приобрели 4 970 легковых автомобилей на 3,6 млрд грн. А это вдвое больше, чем в прошлом году.

Самые популярные модели авто на Prozorro

Дерзаказчики чаще всего покупали Renault Duster – компактный и бюджетный кроссовер-внедорожник. В 2021 году таких автомобилей приобрели: 1 221. Больше всего их купила Нацполиция.

Вторым самым популярным авто стала Toyota Corolla (291 шт.). В частности, Национальная полиция только приобрела 250 автомобилей.

Третье место занимают Mitsubishi L200, которых в 2021 году приобрели 242. Это авто в основном покупало Государственное агентство лесных ресурсов Украины.

Четвертое место — Kia Sportage (220 шт.). Больше кроссоверов купила Нацполиция — 147. По 10 Kia Sportage купили для СБУ и ЧАО Укргидроэнерго, еще 6 – для прокуратуры.

Замыкает пятерку лидеров Ford Transit (209 шт.) 65 машин купила полиция, 60 панцерованных оперативных инкассаторских машин – АО Ощадбанк, 45 – Нацгвардия.

Топ-5 самых дорогих автомобилей на Prozorro в 2021 году

Mercedes-Benz V-Class AVANTGARDE – 3,3 млн. грн.

Автомобиль приобрела Централизованная закупочная организация Одесского областного совета. Машину брали для автопредприятия по обслуживанию Одесского областного совета и облгосадминистрации. Автомобиль внутри украшен кожей наппа, имеет сиденья класса люкс в задней части салона, акустическую систему Burmester, центральную консоль со встроенной холодильной камерой, сдвижную панорамную крышу и мультимедийную систему MBUX.

Toyota Land Cruiser – 2,8 млн грн

ЧАО Укргидроэнерго купил Toyota Land Cruiser 300 для Дирекции по строительству Днестровской ГАЭС. Автомобиль имеет полный привод, 3,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 415 лошадиных сил, кожаные сиденья с перфорацией, акустическую систему JBL с усилителем и 14 динамиками.

Volkswagen t6.1 Multivan – 2,4 млн грн

Служба внешней разведки Украины приобрела два Volkswagen Т6.1 Multivan по 2,4 млн. грн. Машины оснащены 2-литровыми дизельными двигателями мощностью 199 лошадиных сил. Сидения выполнены из кожи Savona, навигационная система Discover Media 20.3 см с цветным экраном TFT и функцией Touchscreen.

Почти такой же автомобиль Volkswagen T6.1 Multivan highline приобрела Укртранснефть за 2,2 млн грн.

Ford Ranger – 1,9 млн грн

Три пикапа по 1,9 млн грн каждый купило Государственное специализированное предприятие Северная Пуща. Интересно, что раньше это предприятие хотело приобрести Toyota Land Cruiser 150 Prado за 1,7 млн. грн. Однако тогда из-за общественной огласки торги отменили.

Volkswagen Touareg – 1,8 млн грн

Этот автомобиль приобрело Управление полиции охраны в Днепропетровской области.

Самые необычные авто на Prozorro в 2021 году

Hyundai Staria

Только в сентябре 2021 года в Украине стали продавать футористические STARIA. Однако уже через несколько месяцев через Prozorro госзаказчики купили 14 новеньких Hyundai Staria. В зависимости от комплектации такие авто стоили 1,1-1,5 млн грн.

В частности STARIA приобрели Главный сервисный центр МВД, Государственное агентство лесных ресурсов, КУ Васильковского городского совета Приют для лиц, пострадавших от домашнего насилия по признакам пола, Киевский городской Центр гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию, Укрзалізниця, Отдел образования Светлодарской городской военно-гражданской администрации.

Электрический Hyundai IONIQ

Также на Prozorro в 2021 году приобрели 5 электрокаров Hyundai IONIQ Electric.