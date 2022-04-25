В Днепре ввели новые ограничения для водителей. Теперь в городе запрещены авто с громкой выхлопной системой, а также с прямотоком.

Об изменениях заявили на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Днепровского городского совета.

Прямоток — это глушитель для транспортного средства, который не имеет перегородок для поглощения шума. Он используется для повышенного выброса выработанных газов. Подобные модификации часто используются для повышения мощности авто, хоть и звук от самого передвижения авто значительно возрастает.

По итогам заседания, в Днепре запретили авто с прямотоком и другими выхлопными системами, в которых отсутствует система поглощения звука.

Теперь полиция может конфисковать такие авто, а также другой транспорт, если водитель ведет себя агрессивно на дороге. После этого машины будут отправлены на штрафплощадку.

Изменения действуют на период военного положения.

Для тех, кто только хочет сесть за руль, в Украине ввели нулевую растаможку. На фоне изменений, водители начали массово завозить транспорт, образуя огромные очереди на границе Украины. Мининфраструктуры ввело ограничение для ввоза авто — сделать это можно только через отдельные КПП.