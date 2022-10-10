Після масштабного ракетного удару по Україні 10 жовтня на заправках знову можна помітити черги.

Водії стоять на АЗС з метою купити паливо, очевидно, багато хто боїться, що може статися дефіцит, як це було на початку повномасштабної війни.

Так, після п’ятигодинної тривоги кілометрові черги на заправки можна побачити в Києві. Ситуація нагадує 24 лютого, коли після перших вибухів водії кинулися на АЗС.

Зараз дивляться

Слід зазначити, що бак в машині і справді повинен бути зараз з бензином, раптом ви різко вирішите поїхати.

Схожа ситуація і на міських заправках Харкова.

Жителі Одеси також шикуються в черги за паливом.

Про чималі черги на АЗС повідомляли і місцеві ЗМІ Дніпра.

Спостерігається ажіотаж на заправках і в інших українських містах, проте народний депутат Андрій Герус заявив, що в цьому немає сенсу.

У своєму Telegram-каналі він написав, що нафтопродуктів в країні достатньо і вони розосереджені по великій кількості місць зберігання. А також додав, що ракетних ударів по місцях зберігання нафтопродуктів сьогодні не було.