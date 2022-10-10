После масштабного ракетного удара по Украине 10 октября на заправках вновь можно заметить очереди.

Водители стоят на АЗС с целью купить топливо, очевидно, многие боятся, что может произойти дефицит, как это было в начале полномасштабной войны.

Так, после пятичасовой тревоги километровые очереди на заправки можно увидеть в Киеве. Ситуация напоминает 24 февраля, когда после первых взрывов водители кинулись на АЗС.

Сейчас смотрят

Следует отметить, что бак в машине и вправду должен быть сейчас с бензином, вдруг вы резко решите уехать.

Похожая ситуация и на городских заправках Харькова.

Жители Одессы также выстраиваются в очереди за топливом.

О немалых очередях на АЗС сообщали и местные СМИ Днепра.

Наблюдается ажиотаж на заправках и в других украинских городах, однако народный депутат Андрей Герус заявил, что в этом нет смысла.

В своем Telegram-канале он написал, что нефтепродуктов в стране достаточно и они рассредоточены по большому количеству мест хранения. А также добавил, что ракетных ударов по местам хранения нефтепродуктов сегодня не было.