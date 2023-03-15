Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький поділився статистикою за 2022 рік, а також нагадав про штрафи за керування напідпитку.

Порівняно з 2021 роком, статистика за 2022 рік за кількістю штрафів за кермування під дією алкоголю гірша – 134 525 адмінпротоколів. Позаторік їх було 133 тис.

Через їзду під мухою у 2022 році було 790 ДТП із потерпілими – 91 людина загинула, а травми дістала ще 1 031 особа.

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Олексій Білошицький також нагадав про поняття штрафу за кермування в нетверезому стані – це стосується і наркотичного сп’яніння, і впливу лікарських препаратів.

Також штраф може отримати і той, хто передав керування транспортом людині зі сп’янінням або під впливом препаратів. Якщо водій відмовиться від проходження огляду на факт наявності алкоголю чи інших речовин – він також отримає покарання.

Штрафи для порушників досить суворі – 17 тис. грн за перший раз і позбавлення прав до 1 року. За повторне аналогічне порушення – штраф у 34 тис. грн, позбавлення прав до 3 років і конфіскація транспорту.

Якщо водій вирішив і далі наражати на небезпеку своє життя та інших учасників дорожнього руху – 51 тис. грн, позбавлення прав до 10 років і конфіскація авто.

П’яний водій потрапив у ДТП – штраф 34 тис. грн і позбавлення прав до 3 років.

Раніше адвокати розповіли, чому штраф за тріснуте лобове скло – незаконний. Так, його потрібно оскаржити, щоб наступного разу не залишитися без прав.