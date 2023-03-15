Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий поделился статистикой за 2022 год, а также напомнил о штрафах за вождение в нетрезвом виде.

По сравнению с 2021 годом, статистика за 2022 год по количеству штрафов за вождение под действием алкоголя заметно хуже — 134 525 админпротоколов. В позапрошлом году их было 133 тыс.

Из-за езды под мухой в 2022 было 790 ДТП с потерпевшими — 91 человек погиб, а травмы получил еще 1 031.

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Алексей Белошицкий также напомнил о понятии штраф за управление в нетрезвом состоянии — это касается и наркотического опьянения, и влияния лекарственных препаратов.

Также штраф получит и тот, кто передал управление транспортом человеку с опьянением или под влиянием препаратов. Если водитель откажется от прохождения осмотра на факт наличия алкоголя или других веществ — он также получит наказание.

Штрафы для нарушителей достаточно суровые — 17 тыс. грн за первый раз и лишение прав до 1 года. За повторное аналогичное нарушение — штраф в 34 тыс. грн, лишение прав до 3 лет и конфискация транспорта.

Если водитель решил и дальше подвергать опасности свою жизнь и других участников дорожного движения — 51 тыс. грн, лишение прав до 10 лет и конфискация авто.

Пьяный водитель попал в ДТП — штраф в 34 тыс. грн и лишение прав до 3 лет.

Ранее адвокаты рассказали, почему штраф за треснутое лобовое стекло — незаконный. Так, его нужно обжаловать, чтобы в следующий раз не остаться без прав.