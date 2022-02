Ілон Маск хоче запустити власний магазин додатків для автомобілів Tesla. Так, кожен власник електрокара зможе завантажувати необхідні програми на бортовий комп’ютер.

Такий магазин зможе становити конкуренцію аналогам для пристроїв на iOS та Android. Подібні чутки інсайдери поширювали ще з грудня, і відтоді інтерфейс бортового комп’ютера Tesla помітно змінили – додали функцію налаштування значків. Наприклад, про такі плани компанії заявило видання Teslascope.

The rumor is out!

Tesla has been working on their own “App Store” since around May 2021 and will launch before deliveries of the Cybertruck.

This is what we expected to be shared during the earnings call, although @elonmusk did share this would be the year of “software”.

— Teslascope (@teslascope) February 5, 2022