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Конкуренція App Store: Tesla створить власний магазин додатків

7 Лютого 2022, 11:45
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Tesla
Джерело: Unsplash

Ілон Маск хоче запустити власний магазин додатків для автомобілів Tesla. Так, кожен власник електрокара зможе завантажувати необхідні програми на бортовий комп’ютер.

Такий магазин зможе становити конкуренцію аналогам для пристроїв на iOS та Android. Подібні чутки інсайдери поширювали ще з грудня, і відтоді інтерфейс бортового комп’ютера Tesla помітно змінили – додали функцію налаштування значків. Наприклад, про такі плани компанії заявило видання Teslascope.

У 2021 році Маск хотів запровадити магазин спеціально для власників електрокарів, щоб їх зайняти під час автопілота.

Інвестор Tesla Соєр Меррітт розкрив деякі подробиці. Він опублікував презентацію магазину App Store від Apple і додав до нього коментар.

– Ходять чутки, що скоро з’явиться щось подібне для дечого із чотирма колесами, назва якого починається з літери T, – заявив Сойєр.

Раніше цього місяця Маск написав у Twitter, що Tesla займається не лише програмним забезпеченням, а й апаратним забезпеченням як в автомобілебудуванні, так і на заводі.

Багато конкурентів вже співпрацюють з Google, наприклад Volvo і Polestar використовують Android Automotive – це дає доступ до програм Google Play Store. Але Tesla вже відмовилася від додатків Google та Apple у своїх авто.

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Теги
Tesla , Ілон Маск
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