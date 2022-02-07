Ілон Маск хоче запустити власний магазин додатків для автомобілів Tesla. Так, кожен власник електрокара зможе завантажувати необхідні програми на бортовий комп’ютер.

Такий магазин зможе становити конкуренцію аналогам для пристроїв на iOS та Android. Подібні чутки інсайдери поширювали ще з грудня, і відтоді інтерфейс бортового комп’ютера Tesla помітно змінили – додали функцію налаштування значків. Наприклад, про такі плани компанії заявило видання Teslascope.

The rumor is out! Tesla has been working on their own “App Store” since around May 2021 and will launch before deliveries of the Cybertruck. This is what we expected to be shared during the earnings call, although @elonmusk did share this would be the year of “software”. — Teslascope (@teslascope) February 5, 2022

У 2021 році Маск хотів запровадити магазин спеціально для власників електрокарів, щоб їх зайняти під час автопілота.

Інвестор Tesla Соєр Меррітт розкрив деякі подробиці. Він опублікував презентацію магазину App Store від Apple і додав до нього коментар.

– Ходять чутки, що скоро з’явиться щось подібне для дечого із чотирма колесами, назва якого починається з літери T, – заявив Сойєр.

Rumor has it something similar is coming soon to something with four wheels that starts with a T ???? https://t.co/qBGPzZpbdE — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) February 5, 2022

Раніше цього місяця Маск написав у Twitter, що Tesla займається не лише програмним забезпеченням, а й апаратним забезпеченням як в автомобілебудуванні, так і на заводі.

Tesla is as much a software company as it is a hardware company, both in car and in factory. This is not widely understood. — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2022

Багато конкурентів вже співпрацюють з Google, наприклад Volvo і Polestar використовують Android Automotive – це дає доступ до програм Google Play Store. Але Tesla вже відмовилася від додатків Google та Apple у своїх авто.