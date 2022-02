Илон Маск хочет запустить собственный магазин приложений для автомобилей Tesla. Так, каждый владелец электрокара сможет скачивать нужные программы на бортовой компьютер.

Такой магазин сможет составить конкуренцию аналогам для устройств на iOS и Android. Подобные слухи распространили инсайдеры еще с декабря, и с того момента интерфейс бортового компьютера Tesla заметно изменили — добавили функцию настройки значков. К примеру, о таких планах компании заявило издание Teslascope.

The rumor is out!

Tesla has been working on their own “App Store” since around May 2021 and will launch before deliveries of the Cybertruck.

This is what we expected to be shared during the earnings call, although @elonmusk did share this would be the year of “software”.

— Teslascope (@teslascope) February 5, 2022