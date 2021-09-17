Компанія Tesla зробила доступною нову версію автопілота Full Self-Driving Beta v10. Оновлена система просить водіїв Tesla довести, що вони гідні користуватися автопілотом. Про це повідомив Ілон Маск в своєму Twitter.

Beta button will request permission to assess driving behavior using Tesla insurance calculator. If driving behavior is good for 7 days, beta access will be granted. — Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2021

– Кнопка Beta запросить дозвіл на оцінку поведінки водія за допомогою страхового калькулятора Tesla. Якщо водіння буде хорошим протягом 7 днів, власник авто отримає доступ до Full Self-Driving Beta, – відповів Маск одному з користувачів соцмережі.

Нагадаємо, що з 2020 року Маск почав тестувати в автомобілях Tesla систему автопілота, яка зможе повністю брати все управління на себе. Електрокари з пакетом послуг Full Self-Driving Beta (FSD) будуть самостійно пересуватися як по магістралях, так і в межах міст.

Поки технологія проходить тестування, і вимагає постійного нагляду з боку водія. Водій залишається відповідальним за автомобіль, повинен тримати руки на кермі та бути готовим взяти на себе управління.

Варто нагадати, що автопілот Full Self-Driving продається за ціною в $10 тис., і він недоступний під час покупки електрокара Tesla. Власник авто може не докуповувати пакет послуг, якщо не бажає користуватися технологією.