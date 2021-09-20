Генеральный директор Tesla Илон Маск попросил сотрудников работать усерднее, чтобы компенсировать задержки в поставках предыдущего финансового квартала. Об этом идется в корпоративном письме Tesla сотрудникам.

По мнению миллиардера, компании нужно увеличить скорость производства за счет рабочих.

— Нам всем нужно войти в режим супер-хардкора, чтобы увеличить скорость производства и поставок, — заявил Маск в письме.

Глава компании заявил, что Tesla произвела огромное количество автомобилей, которые требуют доработки. В электрокары необходимо установить компоненты, которые были в дефиците из-за пандемии.

Ранее Маск предупреждал о возможных задержек в производстве авто из-за нехватки микросхем на мировом рынке.

Владелец корпорации уже нашел способ ускорить производство — теперь на территории США модель Model 3 будет продаваться с различными литий-железо-фосфатными батареями.

Такими компонентами оснащаются китайские электрокары, а также те модели, которые продают на территории Европы.

Электрокары Илона Маска получили обновления и на программном уровне — теперь владельцам Tesla придется сдавать экзамены для доступа к новому автопилоту. Теперь водителям нужно показать отличные навыки вождения.

Напомним, что пакет автопилота не входит в стоимость авто — его нужно докупать за $10 тыс.