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Ілон Маск представив підземний тунель із заторами

8 Січня 2022, 18:00
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Depositphotos

На конференції CES 2022 в Лас-Вегасі Ілон Маск та його компанія The Boring Company представили підземний тунель мережі Vegas Loop.

Тунель з’єднує дві частини Лас-Вегаса, а його довжина становить 2,7 км. Це лише частина підземної мережі, яку компанія Ілона Маска планує побудувати у найближчі кілька років.

Рух у кожному напрямі є односмуговим, водночас ширина є невеликою. The Boring Company і раніше показувала інші тунелі цієї мережі, проте ця демонстрація увійшла в історію: у соціальних мережах поширилося відео, в якому показують затор, що утворився в тунелі.

У тунелі, який призначений для вирішення проблеми заторів, також утворилося скупчення машин, що рухалися із повільною швидкістю.

Користувачі мережі не лише критикують цей момент, а й висловлюють побоювання, що може статися в такому закритому просторі, якщо один із автомобілів загориться.

Раніше ми писали, що Ілон Маск став Людиною року 2021 за версією впливового видання Time. Статки Ілона Маска у 2021 році побили усі рекорди, коли досягли позначки $300 млрд.

Проте сам бізнесмен іронізує із цього приводу, мовляв, не такий він уже й заможний. Ілон Маск заперечує, що його називають найбагатшою людиною в історії світу.

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Теги
Tesla , Ілон Маск
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