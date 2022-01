На конференції CES 2022 в Лас-Вегасі Ілон Маск та його компанія The Boring Company представили підземний тунель мережі Vegas Loop.

Тунель з’єднує дві частини Лас-Вегаса, а його довжина становить 2,7 км. Це лише частина підземної мережі, яку компанія Ілона Маска планує побудувати у найближчі кілька років.

Рух у кожному напрямі є односмуговим, водночас ширина є невеликою. The Boring Company і раніше показувала інші тунелі цієї мережі, проте ця демонстрація увійшла в історію: у соціальних мережах поширилося відео, в якому показують затор, що утворився в тунелі.

It turns out the congestion-busting “future of transport” is already experiencing congestion. pic.twitter.com/yJY9b0Nwjj

— Adam Tranter (@adamtranter) January 6, 2022