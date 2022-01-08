На конференции CES 2022 в Лас-Вегасе Илон Маск и его компания The Boring Company представили подземный тоннель сети Vegas Loop.

Тоннель соединяет две части Лас-Вегаса, а его длина составляет 2,7 км. Это лишь часть подземной сети, которую компания Илона Маска планирует построить в ближайшие несколько лет.

Движение в каждом направлении однополосное, в то же время ширина является небольшой. The Boring Company и раньше показывала другие тоннели этой сети, однако эта демонстрация вошла в историю: в социальных сетях распространилось видео, в котором показывают образовавшуюся пробку в туннеле.

It turns out the congestion-busting “future of transport” is already experiencing congestion. pic.twitter.com/yJY9b0Nwjj — Adam Tranter (@adamtranter) January 6, 2022

В тоннеле, предназначенном для решения проблемы пробок, также образовалось скопление машин, двигавшихся с медленной скоростью.

Пользователи сети не только критикуют этот момент, но и выражают опасения, что может произойти в таком закрытом пространстве, если один из автомобилей загорится.

Ранее мы писали, что Илон Маск стал Человеком года 2021 по версии влиятельного издания Time. Состояния Илона Маска в 2021 году побили все рекорды, когда достигли отметки в $300 млрд.

Однако сам бизнесмен иронизирует по этому поводу, мол, не такой уж он богатый. Илон Маск отрицает, что его называют самым богатым человеком в истории мира.