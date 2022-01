На конференции CES 2022 в Лас-Вегасе Илон Маск и его компания The Boring Company представили подземный тоннель сети Vegas Loop.

Тоннель соединяет две части Лас-Вегаса, а его длина составляет 2,7 км. Это лишь часть подземной сети, которую компания Илона Маска планирует построить в ближайшие несколько лет.

Движение в каждом направлении однополосное, в то же время ширина является небольшой. The Boring Company и раньше показывала другие тоннели этой сети, однако эта демонстрация вошла в историю: в социальных сетях распространилось видео, в котором показывают образовавшуюся пробку в туннеле.

It turns out the congestion-busting “future of transport” is already experiencing congestion. pic.twitter.com/yJY9b0Nwjj

— Adam Tranter (@adamtranter) January 6, 2022