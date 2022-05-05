У Києві на період воєнного стану планують заборонити пересування транспорту без глушників. Це необхідно для зниження кількості звуків, які можуть спричинити паніку.

Проєкт рішення висунули депутати Київської міської ради, і він уже зареєстрований у столичному органі самоврядування.

Депутат Київради Ксенія Семенова, яка також є одним з ініціаторів проєкту, розповіла про користь цієї ідеї. Вона вважає, що на тлі російської агресії, жителі столиці перебувають у стані постійного стресу та тривоги.

– Ракетно-бомбові удари, обстріли, звуки сирен під час повітряних тривог – це посилило наше сприйняття звуків. В результаті гучний звук від авто без вихлопних систем або з прямострумом часто є негативним тригером. Ці звуки нагадують людям застосування боєприпасів, тому під час війни вони лякають дітей, дорослих та особливо біженців, які знайшли притулок у столиці, – наголосила Ксенія Семенова.

На правопорушення реагуватиме поліція.

Аналогічні рішення вже запровадили у Дніпрі, а також у Білій Церкві. За агресивну їзду та гучний транспорт можуть конфіскувати авто та відправити на штрафмайданчик. Як мінімум один з автомобілів у Київській області вже конфіскували у водія саме через це порушення.