В Киеве на период военного положения планируют запретить передвижение транспорта без глушителей. Это необходимо для снижения количества звуков, которые могут вызвать панику.

Проект решения выдвинули депутаты Киевского городского совета, и он уже зарегистрирован в столичном органе самоуправления.

Депутат Киеврады Ксения Семенова, которая также является одним из инициаторов проекта, рассказала о пользе данной идеи. Она считает что на фоне российской агрессии, жители столицы находятся в состоянии постоянного стресса и тревоги.

— Ракетно-бомбовые удары, обстрелы, звуки сирен во время воздушных тревог – это все усилило наше восприятие звуков. В результате громкий звук от авто без выхлопных систем или с прямотоком часто является отрицательным триггером. Эти звуки напоминают людям применение боеприпасов, поэтому во время войны они пугают детей, взрослых и особенно беженцев, нашедших убежище в столице, – подчеркнула Ксения Семенова.

На правонарушения будет реагировать полиция.

Аналогичные решения уже ввели в Днепре, а также в Белой Церкви. За агрессивную езду и громкий транспорт могут конфисковать авто и отправить на штрафплощадку. Как минимум один из автомобилей в Киевской области уже конфисковали у водителя как раз из-за этого нарушения.