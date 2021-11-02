З 1 жовтня фури на території України почали зважувати у русі. Система WIM (Weight in motion) вже понад десятиліття працює у Європі, тепер допомагатиме контролювати вагу авто і в нашій країні.

Принцип роботи досить простий — фура наїжджає на датчик у ділянці дороги, над яким встановлено рампу з камерою фіксації. Якщо датчик виявив перенавантаження — камера фіксує номер транспорту та штрафує. На сьогодні перевантаженням вважається вага транспорту понад 42 т.

На думку чиновників Укравтодору, система допоможе зберегти цілісність дорожнього покриття — фури з надважким вантажем знищують дороги по всій Україні, а ремонт обходиться у мільярди.

Як це працюватиме, і головне — чи зможе замінити звичайних інспекторів на стаціонарних постах зважування, розповів начальник відділу інтелектуальних транспортних систем Укравтодору Андрій Вознюк.

Принцип роботи WIM в Україні

– Ваги вмонтовані в дорожнє покриття. Зважування відбувається щонайменше в трьох точках – для точності вимірювання. Середня похибка – 5-8%. Така система відповідає вимогам міжнародних нормативних документів. Над вагами також встановлені сканери, які вимірюють габарити транспортних засобів, — поділився інформацією Вознюк.

Дані обробляються комп’ютером, а камери — розпізнають номерні знаки. Потім до пакета зібраних даних додаються фото та відправляються в Укртрансбезпеку.

Об’їхати смугу узбіччям також не найкращий варіант. Якщо водій захоче оминути зважування — це розцінюватиметься як ухил від процедури. За це передбачено максимальний штраф у 51 тис. грн.

Кількість порушників та знищення сільських доріг

За даними Андрія, зараз таких датчиків на території України працює близько 50. До кінця року систем автоматичного зважування буде близько 100 – поки що вони перебувають на різних стадіях встановлення.

Вознюк також розповів, які дані вже отримала служба за жовтень.

– На сьогодні вже зафіксовано 24 тис. проїздів. Дані транслюються для Укравтодору, а центр Укртрансбезпеки отримує свідчення тільки про правопорушення. Серед цих даних — близько 6% порушників, але подібні фіксації ще будуть перебиратися. Можливо, хтось має перевантаження на 1 кг — такі ситуації потрібно розглядати окремо, — розповів експерт.

Головна ціль Укравтодору — обслуговувати майданчики з датчиками та збирати дані.

За прогнозами Андрія, правопорушників у цьому сезоні буде не так багато – збирання та транспортування врожаю цієї осені вже закінчилося. Але під час тестового запуску перевантаженого транспорту було багато.

– Під час запуску WIM порушників було близько 30%. Варто зауважити, що пілотний проект стосувався тільки автомобілів навколо Києва. Коли систему запровадили по всій Україні, кількість надважкого транспорту сягала 15%, – поділився статистикою Вознюк.

Експерт розповів, що повноцінний запуск WIM почався 1 жовтня, і до початку місяця відсоток правопорушників впав до 3%.

Хоча й оминути автоматичне зважування також можливо — дорожня інфраструктура в Україні досить непогано розвинена, і далеко не на всіх дорогах працюють датчики. Але об’їжджати селами протизаконно — місцеві дороги не розраховані на навантаження понад 24 т. Вага фури просто знищить таке асфальтне покриття.

За даними Укравтодору, в період із 24 вересня до 1 жовтня такими лазівками скористувались одиниці.

Ефективність системи та економія для країни

Андрій також розповів, чому обрали цю систему, і чим вона краща за стаціонарні пости УТБ.

– WIM-система дуже ефективна, а головне — неупереджена. З нею неможливо домовитися чи обманути. Вона працює цілодобово, тому проскочити не вдасться, – попередив експерт.

У системи є свій захист, на випадок відключення енергопостачання. WIM деякий час може працювати автономно та фіксувати правопорушників.

Якщо порівнювати з постами УТБ, інспектор фізично не може зупинити весь потік транспортних засобів.

На думку Андрія, така система допоможе зберегти десятки мільярдів гривень бюджету країни.

І хоча комплекси розташовані нерівномірно на дорогах України, експерти аналізували навантаження трафіку окремих доріг, які руйнувалися під вагою вантажівок. Тепер на цих ділянках працюватимуть датчики WIM.

Об’їхати такі ділянки не так просто — для цього потрібно проїхати додатково 100 чи 200 км, а це вже логістичні втрати для перевізника.

Тому Андрій запевняє — простіше буде дотримуватися правил, ніж порушувати їх.